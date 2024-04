Personelle Veränderung bei Flint Group

Steve Dryden verlässt Vorstand

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Umstrukturierung von Flint Group im vergangenen September und der Einsetzung eines neuen Vorstands hat Steve Dryden den Vorstand über seine Absicht informiert, Flint Group im Laufe dieses Jahres zu verlassen.

Der Vorstand wird zu gegebener Zeit in einer weiteren Ankündigung über die Nachfolge für Steve informieren. In der Zwischenzeit wird Steve Dryden weiterhin seine Aufgaben als Chief Executive Officer wahrnehmen und die erfolgreiche Strategie von Flint in enger Abstimmung des Board of Directors und des Executive Committee umsetzen.

„Dieses Unternehmen durch die Herausforderungen einer Umstrukturierung und eines Eigentümerwechsels zu führen, war ein Privileg. Ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, trotz des Gegenwinds, dem wir in den letzten Jahren ausgesetzt waren. Nach Abschluss des Umstrukturierungsprozesses, der Ernennung eines neuen Vorstands und in einer Zeit starker operativer Leistungen halte ich es für den richtigen Zeitpunkt, die Leitung an die Person zu übergeben, die das Unternehmen durch sein nächstes Kapitel führen wird”, bilanziert Steve Dryden.

Jason Clarke, Vorsitzender von Flint Group, sagt: „Im Namen des Vorstands möchte ich Steve für seine Führungsqualitäten und sein Engagement für Flint Group und seine Interessengruppen in einer Zeit des Wandels danken. Steve hinterlässt ein Unternehmen in hervorragender Verfassung, mit einem erfahrenen Führungsteam und auf einem guten Weg in das Jahr 2024 mit Volumina und Margen, die sowohl über dem Budget als auch über denen des Vorjahres liegen. Der Vorstand wünscht Steve viel Erfolg bei seinen zukünftigen Unternehmungen.”