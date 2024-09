Pepijn Dinandt wird neuer Chef der Flint Group

Druckfarben

Flint Groupgibt die Ernennung von Pepijn Dinandt zum Chief Executive Officer (CEO) bekannt, die am 1. September 2024 in Kraft tritt.

Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Führung von Unternehmen in verschiedenen Branchen bringt Pepijn Dinandt ein umfangreiches Wissen und bewährte Führungskompetenz in seine neue Rolle ein. Er hat mehrfach unter Beweis gestellt, dass er Wachstum erfolgreich vorantreiben und exzellente Ergebnisse für die Aktionäre erzielen kann. Zudem verfügt er über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der erfolgreichen Führung von Unternehmen durch finanzielle Umstrukturierunge

Flint Group entwickelt nicht nur Druckfarben, Lacke und Coatings für eine Vielzahl von Druckverfahren und Bedruckstoffen, sondern bietet auch Dienstleistungen und digitale Drucktechnologien an. „Das Unternehmen hat bedeutende Fortschritte bei der Bewältigung zentraler Herausforderungen wie Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, organisatorischer Resilienz und Compliance erzielt“, so Dinandt weiter. „In meiner neuen Funktion werde ich diese Initiativen weiter vorantreiben und sicherstellen, dass Flint Group auch zukünftig als führendes Unternehmen in den Bereichen nachhaltige Innovation, Dienstleistungen und Lösungen gilt.“