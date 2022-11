Patrick Jud ist neuer Area Director für die DACH-Region

Screen Europe

Screen Europe hat Patrick Jud zum Area Director für die DACH-Region ernannt. In seiner Funktion soll er das wachsende Team des Unternehmens in den deutschsprachigen Ländern führen und weiter ausbauen. Darüber hinaus übernimmt Patrick Jud die Leitung der deutschen Niederlassung von Screen Europe. Die Niederlassung wurde im Jahr 2020 gegründet, um der steigenden Nachfrage nach Screen Inkjet-Digitaldrucksysteme in der DACH-Region gerecht zu werden.

Bui Burke, Senior Vice President Sales, Screen Europe, kommentiert: „Im Zuge beeindruckender Erfolge im Vertrieb ist unser DACH-Team in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Nun ist es an der Zeit, die regionalen Kompetenzen in den Bereichen Sales, Service & Support sowie Forschung & Entwicklung neu auszurichten. Patrick Jud ist angesichts seiner bisherigen Leistungen die ideale Besetzung, um unser DACH-Geschäft strategisch und organisatorisch weiter voranzubringen. Die Beförderung folgt auf den Ausbau der deutschen Niederlassung und ist ein weiterer Ausdruck des hohen Stellenwerts, den Screen Europe dem DACH-Markt einräumt.”

Patrick Jud kam als Area Sales Manager für das Print-on-Demand-Geschäft 2012 zu Screen Europe. Schnell avancierte er zum Sales Director für die DACH-Region und verschiedene weitere Länder, darunter Polen und Italien. In Ismaning bei München ist die deutsche Niederlassung strategisch günstig gelegen, um Kunden von Screen Europe in der gesamten DACH-Region einen optimalen Service zu bieten. Als Schnittstelle zwischen den deutschsprachigen Kunden und der japanischen F&E-Abteilung spielt sie eine wichtige Rolle beim kundenorientierten Ausbau des Produktportfolios. Die DACH-Region zählt zu den am schnellsten wachsenden Märkten für die wegweisende, ökologisch und nachhaltige Inkjet-Digitaldrucktechnologie von Screen.