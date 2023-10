Pamarco stärkt seine Präsenz in Europa durch die Übernahme von TLS Anilox

Rasterwalzen

Pamarco, ein führender Hersteller von Rasterwalzen und Zubehör mit globaler Reichweite, gibt bekannt, dass das Unternehmen TLS Anilox, einen renommierten deutschen Rasterwalzenhersteller mit Sitz in Salzkotten, Deutschland, übernommen hat.

Die Übernahme markiert einen wichtigen Meilenstein in der Expansion von Pamarco auf dem europäischen Markt. TLS Anilox verfügt über sechs moderne Laseranlagen und über langjährige Erfahrung in der Herstellung lasergravierter Rasterwalzen sowie Rasterwalzensleeves. Diese Akquisition wird nicht nur die Produktionskapazitäten von Pamarco weltweit erhöhen, sondern auch die Fähigkeit des Unternehmens stärken, seine europäischen Kunden effizienter und schneller zu bedienen.

Die Integration von TLS Anilox in unsere Unternehmensfamilie ist laut Pamarco ein aufregender Schritt sagte. Pamarco ist überzeugt, dass diese Übernahme die Position als führender Anbieter in der Rasterwalzenbranche weiter stärken wird. Die hochmodernen Anlagen von TLS Anilox und ihr Know-how werden das Produktportfolio erheblich erweitern und den Kunden noch mehr Möglichkeiten bieten.

Über Pamarco

Pamarco begann 1946, als unsere Gründer David Killary und Bill Donohue die Paper Machinery and Research Corporation gründeten. Seitdem haben sie in das Unternehmen weiter investiert und sich zum Full-Service-Rasterwalzenanbieter mit globaler Präsenz entwickelt. Die Produkte und Dienstleistungen reichen von Rasterwalzen und Zubehör bis hin zu Reinigungsprodukten und Walzenaudits, die von dem erfahrenen Vertriebsteam durchgeführt werden.

Über TLS Anilox

Die Kernkompetenz der TLS Anilox GmbH liegt in der Fertigung beschichteter sowie lasergravierter Rasterwalzen und Rasterwalzensleeves in Ballenbreiten von 50 bis 4500 mm für die Druck- und Beschichtungsindustrie. Das Unternehmen profitiert von seiner umfangreichen Erfahrung im Flexodruck sowie von Speziallackierungen im Offsetdruck. Darüber hinaus werden ebenso Anforderungen für spezielle Anwendungen erfüllt, wie beispielsweise den Dekordruck oder Beschichtungen. Die auf Produktinnovation ausgerichtete Philosophie von TLS Anilox zeigt sich auch an der aktiven Teilnahme an verschiedenen Forschungs- & Entwicklungsprojekten.