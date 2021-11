Packaging Days 2021: Jetzt anmelden!

Online-Seminar: Verpackungsdruck geht günstiger und grüner

In dem Online-Seminar „Rolle vorwärts mit Offset: Verpackungsdruck geht günstiger und grüner“ erklären Wolfgang Hiesinger und Rainer Rosenbusch (manroland GOSS), welche Potenziale in der Rollenoffset-Technologie für den Verpackungsdruck der Zukunft stecken. Das kostenlose Online-Seminar findet am Dienstag, den 9. November 2021, von 10:00-10:45 Uhr statt.

Keine Frage: Tief-, Flexodruck und Bogenoffset dominieren den Verpackungsdruck weltweit. Das Flexo-Druckverfahren kann nahezu alle Materialien bedienen. Die Herstellung der Druckformen für den Tiefdruck werden immer günstiger. Attraktiv erscheint auch der Digitaldruck, der gerade bei geringen Auflagen punkten kann. Warum also sollten sich Verpackungsdruckereien für den Rollenoffset interessieren, wo dieses Druckverfahren bislang doch nur in Nischen etabliert ist?

Der Verpackungsmarkt ist in Bewegung. Kleine Auftragsgrößen, kürzeste Reaktionszeiten von wenigen Tagen bis Stunden, steigende Kosten für Material, Lösemittel, Energie oder auch CO 2 -Emissionen, das Ziel nachhaltig zu produzieren – die Herausforderungen an Verpackungsdrucker nehmen deutlich zu. Dabei stoßen bestehende Druckkonzepte immer häufiger an ihre Grenzen. Was hat der Rollenoffset in puncto Wirtschaftlichkeit, Umweltbelastung und Ressourceneinsatz im Vergleich zu anderen Druckverfahren zu bieten?

Offset kann günstiger und grüner! In dem Online-Seminar wird erklärt, welche Potenziale in der Rollenoffset-Technologie für den Verpackungsdruck der Zukunft stecken. Erfahren Sie dabei, wie CO 2 – und VOC-Emissionen reduziert werden können und auch bei kleinen Auftragsgrößen höchste Druckqualität wirtschaftlich produziert werden kann.

Ihre Referenten:

Rainer Rosenbusch ist bei manroland Goss Executive Sales Manager im Bereich Flexible Packaging. Nach seinem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens war er zunächst für Windmöller & Hölscher und danach für Bobst Bielefeld und Futec Inc. tätig. Sein großer Erfahrungsschatz im Flexo- und Tiefdruck macht seine umfassende Verpackungsdruck-Expertise zu einer runden Sache.

Wolfgang Hiesinger ist bei manroland Goss Senior Product Manager Newspaper & Packaging Systems. Als gelernter Elektrotechniker gilt seine Passion neben dem Offsetdruck vor allem der Automatisierung und Digitalisierung zur Vereinfachung von Arbeitsabläufen und Performancesteigerungen.

Hier geht´s direkt zur kostenlosen Anmeldung.