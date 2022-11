Startup

Anyflexo betreibt nach eigenen Angaben den ersten weltweiten Online-Marktplatz für die Flexodruckindustrie. Das von Mario Busshoff und Florian von Heesen gegründete Startup-Unternehmen soll kleinen und mittelständischen Flexodruckern einen besseren Zugang zu Verbrauchsmaterialien ermöglichen.

In der ersten Finanzierungsrunde konnte SWG (Startupwiseguys) als erster Investor gewonnen werden. Gemeinsam soll nun in neue Mitarbeiter und in die Weiterentwicklung der Plattform investiert werden.

“Wir freuen uns riesig, mit SWG einen der größten europäischen Early-Stage Investoren gewonnen zu haben. So können wir die Weiterentwicklung der Plattform und des Teams vorantreiben. Das Netzwerk von SWG ermöglicht uns den Zugriff auf Experten aus vielen Bereichen, wie z.B. IT, Legal, Sales und Funding,” erklärt Mario Busshoff, Co-Founder von Anyflexo.

Auf der digitalen Plattform „anyflexo.com“ finden Flexodrucker typische Verbrauchsmaterialien, wie Farben, Rakel und mehr. Anbieter dieser Produkte können ihrerseits auf dem Marktplatz in wenigen Schritten einen eigenen Webshop aufbauen und über das Fulfillment-Center in Tallinn, Estland, die Waren vertreiben. Insbesondere die Forderung nach transparenten Preisen und Lieferzeiten motivierte die Gründer dazu, das Projekt zu starten. “Wir wissen alle, wie entscheidend heute die pünktliche Lieferung passender Verbrauchsmaterialien für die Flexodrucker sind. Uns ist es wichtig, dass alle Drucker unabhängig von ihrer Größe oder Location die gleichen Chancen erhalten, um mit den Hilfsmitteln ihrer Wahl arbeiten zu können – und diese zu fairen Konditionen bekommen,” erläutert Florian von Heesen.

Nicht zuletzt die Pandemie hat gezeigt, dass der Online-Vertrieb in immer mehr Bereichen des B2B genutzt wird. Anyflexo möchte die Vertriebs- und Logistikprozesse in der Flexodruckindustrie konsequent digitalisieren. Estland gilt in der EU als die „digitalste“ Nation und bietet daher beste Standort-Voraussetzungen für Startup-Unternehmen.