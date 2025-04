Neuwahlen im DFTA-Präsidium: Rainer Wilke Kasanický bleibt Präsident

Wilfried Schumacher zum DFTA-Ehrenmitglied ernannt

In der jährlichen Mitgliederversammlung des DFTA Flexodruck Fachverbands e. V. fanden vor kurzem die turnusgemäßen Wahlen für das Präsidium statt. Dabei wurden zahlreiche Präsidiumsmitglieder in ihrem Amt bestätigt. An der Spitze des Verbands bleibt Rainer Wilke Kasanický, der einstimmig zum dritten Mal als Präsident gewählt wurde.

Mit großem Dank wandte sich Kasanický an die Mitglieder und bekräftigte sein Engagement für die kommenden Jahre: „Ich werde mich weiterhin gemeinsam mit meinen Präsidiumskollegen und der Geschäftsführung mit Herzblut um die Belange des Verpackungsdrucks mit Schwerpunkt Flexodruck kümmern.“

Anzeige

Wahlergebnisse unter der Wahlleiterin Nicola Kopp-Rostek

Geschäftsführendes Präsidium:

Präsident: Rainer Wilke Kasanický (Coaching & Consulting Wilke Kasanický)

Vize-Präsident: Dr. Uwe Stebani (SGK)

Schatzmeister: Dr. Stefan Busse (Siegwerk), neu im geschäftsführenden Präsidium

Weitere gewählte Präsidiumsmitglieder:

Dr. Julia Eberhardt (LEEB)

Christian Huth (Apex)

Dieter Janout (Amagoo)

Hermann Koch (Bobst)

Dr. Holger Kreilkamp (WINDMÖLLER & HÖLSCHER)

Jan Scharfenberg (Dupont), neu im Präsidium

Unmittelbar nach der Wahl trat das neue Präsidium zusammen, um sich zu konstituieren und weitere Mitglieder zu kooptieren. Die kooptierten Mitglieder komplettieren das neue Präsidium:

Doris Erhardt-Freitag (CCL Label)

Prof. Dr. Martin Dreher (HdM Stuttgart, wissenschaftlicher Leiter DFTA Technologiezentrum Flexodruck)

Prof. Dr. Ingo Reinhold (HTWK Leipzig, wissenschaftlicher Leiter DFTA Competence Center Digitaldruck)

Dank an ausgeschiedene Mitglieder

Der Verband bedankt sich herzlich bei den ausgeschiedenen Mitgliedern für ihr langjähriges Engagement:

Wilfried Schumacher, der für sein herausragendes Engagement zum Ehrenmitglied der DFTA ernannt wurde

Prof. Dr. Edgar Dörsam (TU Darmstadt)

Über den DFTA Flexodruck Fachverband e. V.

Der DFTA e.V. vertritt rund 250 Mitglieder aus der Flexodruckindustrie, darunter Druckereien, Zulieferer, Unternehmen der Druckvorstufe sowie Institutionen, Hochschulen und Universitäten. Gemeinsam mit seinen Mitgliedern treibt die DFTA die Weiterentwicklung des Flexodrucks als führendes Verfahren im Verpackungsdruck voran und setzt neue Maßstäbe in Forschung und Entwicklung.