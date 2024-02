Neuer Produktionsbereich: MEO Packaging

Meinders & Elstermann übernimmt zwei Druckereien

Positive Nachrichten vermelden die Sanierungsexperten Ingo Thurm und Torsten Gutmann von der Pluta Rechtsanwalts GmbH: In den Insolvenzverfahren der Up Packaging GmbH und der Schwestergesellschaft Unger & Pauselius Ihre Drucker GmbH („Updruck“) wurden jeweils Nachfolgelösungen erzielt. Die Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG aus Belm übernimmt beide Gesellschaften im Rahmen eines Asset Deals. Neben den zwei Standorten in Hameln bleiben damit auch alle 35 Arbeitsplätze erhalten. Die zwei Druckereien, die auf Verpackungen und Druckdienstleistungen spezialisiert sind, befanden sich seit Ende 2023 in einem Insolvenzverfahren.

Die Up Packaging GmbH ist Spezialist für hochwertige Verpackungslösungen. Sie hat sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Kartonagen, Faltschachteln und Wellpappenerzeugnissen spezialisiert. Die Updruck ist ein Full-Service-Dienstleister. Beide Unternehmen sitzen in Hameln.

Anzeige

Übernommen werden die Unternehmen nun von der Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG. Die Ursprünge von Meinders & Elstermann reichen rund 140 Jahre zurück, als Gustav Elstermann und Adolf Meinders den Verlag Meinders & Elstermann gründeten. Heute ist das Unternehmen ein erfahrener Produktionsexperte im Offset- und Digitaldruck mit Stammsitz in Belm bei Osnabrück und bietet als eine der bekanntesten Bogenoffsetdruckereien Deutschlands unter der Dachmarke MEO Media auch Leistungen in den Bereichen Mailings und Konfektionierung sowie Logistik und Fulfillment an. Neben dem Hauptsitz Belm gibt es noch Standorte in Saerbeck, Düsseldorf, Hameln und Oldenburg.

Geschäftsführer Jens Rauschen erklärt: „Wir möchten uns für die konstruktiven Verhandlungen bedanken und freuen uns, die erfahrenen und motivierten Mitarbeiter nun in unserem Team begrüßen zu können. Mit der erfolgten Einigung wächst unser familiengeführtes Unternehmen weiter. Die Updruck wird Teil unserer Marke MEO Media und die Up Packaging wird zu unserem Produktionsbereich MEO Packaging.“