Neue Digitaldruckanlage soll im Januar 2024 starten

Thimm - Wellpappe

Die größte Digitaldruckanlage in Europa wird voraussichtlich im Januar 2024 am Thimm-Standort Alzey in Betrieb genommen. In den vergangenen Monaten wurde die neue HP-Druckmaschine direkt neben der bestehenden Wellpappenanlage im Werk aufgebaut und installiert.

Dies ermöglicht die nahtlose Weiterverarbeitung vorbedruckter Papierbahnen ohne Zeitverlust oder aufwändige Transportwege. Thimm geht mit diesem Werkslayout einen wegweisenden Schritt in der Wellpappbranche und setzt neue Maßstäbe im Verpackungsmanagement. Die Digitaldruckmaschine von Thimm soll eine erheblich höhere Kapazität für hochwertigen und nachhaltigen Verpackungsdruck bieten als herkömmliche Druckanlagen. Darüber hinaus ermöglicht sie durch zwei zusätzliche analoge Farbwerke den Hybriddruck, bei dem die Vorteile des Digitaldrucks mit den Möglichkeiten des Analogdrucks, wie Spot- und Vollflächenlackierung, kombiniert werden können.

Malte Zinnecker, Managing Director bei Thimm, betont: “Unser Ziel ist klar: Wir werden den Digitaldruck alltagstauglich machen und dadurch neue Produktportfolios erschließen. Zukünftig sollen alle bedruckten Produkte, die unser Werk in Alzey verlassen, über die neue Digitaldruckanlage produziert werden. Kunden profitieren von verkürzten Vorlaufzeiten, effizienten und nachhaltigen Produktionsprozessen sowie flexibler Gestaltung ihrer Druckbilder ohne Mindestbestellmengen. Der Digitaldruck, den wir nun dank der neuen Anlage anbieten können, stellt eine wettbewerbsfähige Alternative zu herkömmlichen Druckverfahren wie dem High Quality Post Print dar. Er spart nicht nur Kosten, sondern reduziert auch CO2-Emissionen erheblich.”

Eine Digitaldruckanlage erfordert keine Herstellung von Klischees, was sowohl die Kosten als auch die CO2-Emissionen senkt. In Kombination mit dem Multilane/Multijob-Produktionsverfahren können verschiedene Druckbilder und Aufträge nebeneinander und hintereinander positioniert werden. Dies ermöglicht eine effiziente Planung der gesamten bedruckten Papierbahn sowohl auf der Druckmaschine als auch auf der Wellpappenanlage. Konkret bedeutet dies, dass Aufträge mit unterschiedlichen Druckbildern, wie fortlaufende Codes oder Aktionen, hochwertig und kosteneffizient dank des Digitaldrucks bedruckt und produziert werden können. Die Multijob-Verplanung optimiert zudem den Materialverbrauch, reduziert den Randbeschnitt und Ausschuss, was zu Kosteneinsparungen und Ressourcenschonung führt. Seit 2017 profitieren bereits zahlreiche Thimm-Kunden von den Vorteilen der Digitaldruckanlage am Standort Ilsenburg, und ab 2024 sollen die Kapazitäten für digital bedruckte Verpackungen mit der neuen Anlage erheblich erweitert werden.