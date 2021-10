Melden Sie sich auch an! - XSYS nimmt an SOMA-Web-Seminar teil

Nachhaltigkeit und Kostenvorteile -Drucken im erweiterten Farbraum (Expanded Gamut Printing)

XSYS hat seine Teilnahme an einem Web-Seminar angekündigt, das vom Druckmaschinenhersteller SOMA am 2. November 2021 veranstaltet wird.

Unter dem Titel “Effizient und umweltfreundlich drucken” wird das Web-Seminar Verpackungsdruckern zeigen, wie sie durch die Implementierung der Expanded Gamut Printing (EPG)-Methode in ihren Workflow die Produktivität und Nachhaltigkeit steigern können. Neben technischen Präsentationen werden die Teilnehmer auch einen Live-Druckauftrag sehen und etwas über die für den erfolgreichen EGP-Druck erforderlichen Maschinenkonfigurationen erfahren.

XSYS-Produktmanager Simon Top wird die EGP-Komplettlösung vorstellen. Ein von XSYS in Zusammenarbeit mit SOMA, dem Druckvorstufenspezialisten Marvaco und Flint Group Packaging Inks produziertes Druckmuster soll die hohe Druckqualität und die verbesserte Ökoeffizienz demonstrieren, die mit EGP erreicht werden können.

“Die guten Druckergebnisse und offensichtlichen Kosteneinsparungen bestätigen eindeutig die Nachhaltigkeit der EGP-Technologie und beweisen die Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit unserer nyloflex-Flexodruckplatten, ThermoFlexX Bebilderung mit Woodpecker Mikro-Oberflächenrasterung, Catena-E Belichtung und nyloflex Xpress Thermal Processing Technologie. Bei XSYS bieten wir alles in einer einzigen Lösung. Zusätzlich zu unseren Produkten verfügen wir über einen technischen Service, der über Fachwissen in der Druckvorstufe und im Drucksaal verfügt und schnellen Remote-Service-Support sowie Unterstützung vor Ort bietet. Das kommende Webinar wird zeigen, wie man die Vorteile dieser umfassenden Lösung voll ausschöpfen kann”, sagt Stephan Reis, Global Marketing Director bei XSYS.

EGP wurde von Marvaco entwickelt und ist eine Lösung für den Flexodruck, die sich auf einen festen Satz von Druckfarben stützt – in der Regel CMYK mit Orange, Grün und/oder Violett plus optionalem Weiß – um Sonderfarben zu reproduzieren und hochwertige Flexodrucke auf effizientere, klimafreundlichere und kostengünstigere Weise herzustellen. Durch den Verzicht auf vorgemischte Sonderfarben im Prozess und die Möglichkeit, die Farbe zwischen den Aufträgen in den Druckwerken zu belassen, können erhebliche Einsparungen erzielt werden. Bei dieser Methode müssen bei Auftragswechseln nur die Flexodruckplatten ausgetauscht werden, was zu weniger Farb- und Bedruckstoffabfall und einer längeren Betriebszeit der Druckmaschine führt.

Druckmuster mit 25 Sonderfarben

Das ursprünglich mit 25 Sonderfarben konzipierte Druckmuster wurde auf ein sechsfarbiges EGP (CMYKO plus Weiß) umgestellt. SOMA wird auf einer Optima2 CI-Flexodruckmaschine unter Verwendung von nyloflex XAH Digital-Flexodruckplatten mit Woodpecker Sharp- und Woodpecker Nevis-Oberflächenstrukturen drucken, die in einem nyloflex Xpress Thermal Processing System von XSYS hergestellt wurden. Das nyloflex Xpress-System reduziert laut XSYS schädliche VOCs und verarbeitet Flexodruckplatten in weniger als einer Stunde. Dieses thermische Plattenverarbeitungssystem soll die Energiekosten um bis zu 94 % im Vergleich zur Plattenherstellung mit Lösemitteln verringern.

Die EGP-zertifizierten Druckfarben werden von Flint Group Packaging Inks geliefert. ZenCode wurde mit Blick auf die Umwelt und zur Förderung der Kreislaufwirtschaft bei flexiblen Verpackungen entwickelt und liefert qualitativ hochwertige Produkte, mit denen die Verarbeiter die strengen Verpackungsvorschriften erfüllen sollen.

