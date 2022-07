Miraclon zeichnet Vertriebspartner im Rahmen des neuen „Channel Partner Awards“-Programms aus

Flexovorstufe

Miraclon, Anbieter der Kodak Flexcel-Lösungen, hat seine besten Vertriebspartner für ihre Leistungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Technik im Rahmen der ersten Ausgabe seines „Channel Partner Awards“-Programms ausgezeichnet, das diesen Monat gestartet wurde. Das Bewertungssystem beurteilt die Verkaufsleistung und die Marktentwicklungsinitiativen in allen kaufmännischen, Marketing- sowie technischen Bereichen. DigiPrint Technologies in Pakistan hat als erstes Unternehmen den Global “Channel Partner Award”-Gewinnertitel für seine starke Leistung im Jahr 2021 erhalten.

„DigiPrint Technologies übertraf die Zielvorgaben für Flexcel NX-Systeminstallationen um 100 %, verzehnfachte das Verkaufsvolumen von Flexcel NX-Platten, steigerte den Bekanntheitsgrad der Marke und verschaffte der Flexcel NX-Technologie auf dem pakistanischen Flexodruckmarkt eine starke Präsenz“, kommentiert Grant Blewett, Chief Commercial Officer von Miraclon. „DigiPrint Technologies hat auch seine Verkaufs- und Support-Abteilung mit einem neu eingestellten technischen Experten verstärkt. Dies ist ein großartiges Beispiel für eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft zwischen Miraclon und einem wertvollen Vertriebspartner. Dank unserer engen Geschäftsbeziehung und ihrer speziellen Kenntnisse der lokalen Flexo-Gemeinschaft können Kunden die Vorteile der Flexcel NX-Technologie in Bezug auf Effizienz-, Nachhaltigkeits- und Qualitätsvorteile optimal nutzen.“

Miraclon gab auch seine wichtigsten Vertriebspartner in jeder geografischen Region bekannt:

Gewinner in der Asien-Pazifik-Region: Kamitani, Japan

Zweitplatzierter in der Asien-Pazifik-Region: C. Illies & Co, Thailand

Gewinner in der EAMER-Region: GED, Bulgarien

Gewinner in der Lateinamerika-Region: Maryna S.A., Argentinien

Zweitplatzierter in der Lateinamerika-Region: Proveedora Grafica GX, Mexiko

„Jeder Vertriebspartner agiert als eine Erweiterung des Miraclon Vertriebsteams“, fügt Grant Blewett hinzu. „Dieses jährliche Programm ermöglicht uns, die Anstrengungen, Leistung und Investitionen unserer Partner in die Transformation des Flexodrucks mit der Flexcel NX-Technologie in ihren lokalen Märkten öffentlich zu würdigen. Das strukturierte und strategische Geschäfts-, Marketing- und Servicekonzept dieser Unternehmen ist ein Beispiel für vorbildliche Geschäftspraktiken und sollte anerkannt werden. Herzliche Glückwunsch an alle für ihre hervorragenden Leistungen.“