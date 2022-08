Miraclon ernennt Deana Conyard zur Direktorin für Produktmarketing

Flexodruck

Deana Conyard ist neue Direktorin für Produktmarketing bei Miraclon. In dieser Position übernimmt sie die Leitung des Produktmarketing-Teams und der weltweiten Aktivitäten.

Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Druckindustrie und einen reichen Erfahrungsschatz in der Entwicklung von ROI und Produktvorteilen für Kunden sowie in der Planung der Markteinführung von B2B-Technologielösungen, einschließlich Hardware, Software, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen.

Emma Weston, Chief Marketing Officer, sagt: „Wir freuen uns, Deana im Kreis der Miraclon-Familie willkommen zu heißen. Durch ihre nachgewiesene Erfolgsbilanz ist sie gut positioniert, um wertorientierte Lösungen und langfristige Wachstumsstrategien für Miraclon und unsere Kunden voranzutreiben. Ich bin überzeugt, dass sie eine wertvolle Ergänzung des Teams sein wird, da Miraclon sich weiterhin auf seine Innovationsstrategie konzentriert, um unsere Kunden in die Lage zu versetzen, die Transformation des Flexodrucks weiter voranzutreiben.”

Deana Conyard ist in Nordamerika ansässig und wird einen Großteil ihrer Zeit in der globalen Zentrale von Miraclon in Oakdale im US-Bundesstaat Minnesota verbringen.