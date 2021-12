ERA

Long New Industrial aus Taiwan ist neues ERA-Mitglied

Long New Industrial Co., Ltd. aus Taichung, Taiwan, ist das als neues Mitglied der European Rotogravure Association (ERA) beigetreten. Die Produkte des Unternehmens sind hauptsächlich ausgerichtet für Anwendungen in den Bereichen Druck, Verarbeitung, Beschichtung und Sondermaschinen.

Für den Drucksektor bietet das Unternehmen Tiefdruckmaschinen an, von denen einige mit einem elektronischen Wellensystem ausgestattet sind und Laufgeschwindigkeiten von 200 bis 350 m/min bieten. Im Bereich der Weiterverarbeitung und Beschichtung umfasst das Produktportfolio Trocken- und Nasskaschiermaschinen sowie Extrusionsbeschichtungsmaschinen. Darüber hinaus werden auch Schneide- und Wickelmaschinen sowie Inspektionssysteme sowie Klebebänder für zahlreiche Anwendungen angeboten.

Anzeige

Das Unternehmen

Long New wurde 1972 gegründet und begann mit der Herstellung von Tapetendruckmaschinen in einer kleinen Fabrik. Nach mehreren großen Umwandlungsprozessen wurde das Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit japanischen und europäischen Partnern zu einem der Marktführer im Bereich der Druckmaschinenherstellung in Taiwan.

In über 40 Jahren haben solide Technologie und profunde Erfahrung in Forschung und Entwicklung den Grundstein für die hohe Reputation von Long New auf dem nationalen und internationalen Markt gelegt. Um die Philosophie des nachhaltigen Wirtschaftens umzusetzen, hat Long New erheblich in die Anpassung der Unternehmensstruktur investiert.

In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen Wissensmanagement, Qualitätsverbesserungsprogramme und ein umfassendes Lieferkettenmanagement zur Steigerung der Produktionseffizienz vorangetrieben. Darüber hinaus wurden die Kompetenzen in den Bereichen Qualität, Professionalität, Innovation und ökologische sowie soziale Verantwortlichkeit optimiert.