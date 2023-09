LEEB Flexibles erhält renommierten DFTA-Top Ausbilder-Award

Dem Fachkräftemangel erfolgreich entgegenwirken

Die LEEB Flexibles GmbH & Co. KG (LEEB), ein führender Akteur in der flexiblen Verpackungsindustrie, wurde kürzlich im Rahmen der Technischen Tagung des DFTA Flexodruck Fachverband e. V. mit dem begehrten DFTA-Top Ausbilder-Award ausgezeichnet. Die Ehrung wurde dem Unternehmen für seine herausragenden Leistungen in der Ausbildung von Fachkräften im Flexo- und Verpackungsdruck verliehen.

Die Auszeichnung stellt eine Anerkennung der engagierten Arbeit dar, die LEEB Flexibles GmbH & Co. KG im Bereich der Ausbildung leistet. Das Unternehmen ist stolz darauf, diese besondere Auszeichnung entgegennehmen zu dürfen und fühlt sich in seiner Mission bestärkt, qualifizierte Fachkräfte für die Verpackungsdruckindustrie auszubilden.

Besonderer Dank gilt Andreas Lichtenwalter, einem langjährigen und engagierten Mitarbeiter, der maßgeblich zum Erfolg der Ausbildungsinitiativen von LEEB beigetragen hat.

Der DFTA-Top Ausbilder Award würdigt Unternehmen und Einzelpersonen, die sich herausragend in der Ausbildung und Förderung von Fachkräften im Flexodruck engagieren. Die Jury, bestehend aus anerkannten Experten der Branche, würdigt damit die wichtige Rolle, die LEEB Flexibles GmbH & Co. KG in diesem Bereich spielt.