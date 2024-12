Koenig & Bauer restrukturiert Konzern

Eigenständiges Segment Digital & Webfed entfällt

Der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer (Würzburg) stellt sich ab 2025 neu auf: Die bisherige Segmentstruktur wird von drei auf zwei Einheiten reduziert. Künftig werden alle Aktivitäten in die Segmente Paper & Packaging Sheetfed Systems (P&P) sowie Special & New Technologies (S&T) integriert. Der Schwerpunkt des Unternehmens bleibt weiterhin der wachsende Verpackungsmarkt, wie Koenig & Bauer in einer Mitteilung bekanntgab. Durch die Restrukturierung entfällt das eigenständige Segment Digital & Webfed. Gleichzeitig wird die Position des zentralen Chief Operating Officer (COO) abgeschafft, und Amtsinhaber Michael Ulverich scheidet aus dem Unternehmen aus.

Paper & Packaging Sheetfed Systems: Fokus auf Verpackungslösungen

Im neu strukturierten Segment Paper & Packaging Sheetfed Systems werden die bisherigen Aktivitäten aus dem Bereich Sheetfed fortgeführt. Zusätzlich werden die Wellpappe-Aktivitäten der Chroma-Serie aus dem Joint-Venture Celmacch, die zuvor dem Segment Digital & Webfed zugeordnet waren, hier integriert. Auch das Joint Venture Koenig & Bauer Durst, das sich auf digitale Drucklösungen spezialisiert, bleibt Teil dieses Segments.

Anzeige

Das Segment fokussiert sich auf Komplettlösungen für die Wachstumsmärkte Faltschachtel- und Wellpappendruck. Diese umfassen den gesamten Workflow – von der digitalen Vorstufe über den Druck bis hin zur Weiterverarbeitung. Ein weiterer Schwerpunkt bleibt der Akzidenzdruck.

Dr. Andreas Pleßke, Vorstandsvorsitzender von Koenig & Bauer, erklärte:

„Das oberste Prinzip der neuen Konzernaufstellung ist die Ausrichtung an den Kunden und Märkten sowie schnellere Entscheidungswege innerhalb der Geschäftsbereiche.“

Neues Segment: Special & New Technologies

Das Segment Special & New Technologies (S&T) bündelt künftig die bisherigen Aktivitäten des Bereichs Special sowie verbleibende Einheiten aus Digital & Webfed. Dazu zählen:

Sondermaschinen für Banknoten- und Sicherheitsdruck

Industrielle Kennzeichnungssysteme

Spezialanlagen für Metall- und Glas-/Hohlkörper-Direktdruck

Sonderanwendungen im Verpackungsdruck (z. B. Rollendigital- und Flexodruck) sowie Zeitungsdruck.

Ein Teil der neuen Anwendungen, insbesondere Inspektionssysteme und Produktsicherheitslösungen, wird in die eigenständige Business Unit Vision & Protection ausgegliedert. Die Digital Unit, mit dem Schwerpunkt der Kyana-Portale und Produkte, bisher als Querschnittsfunktion in der Holding organisiert, wird als ein eigenständiger Geschäftsbereich des Segments S&T geführt werden. In diesem Bereich sind damit die digitalen Lösungen und Digitaldruckmaschinen der beiden bisherigen Segmente Digital & Webfed und Special beheimatet.

COO Ulverich geht, Steinmaßl übernimmt zentrale Aufgaben

Mit dem Wegfall der COO-Position verabschiedet sich Michael Ulverich zum 30. November 2024 aus dem Unternehmen. Unter seiner Leitung wurden die Weichen für eine effizientere Materialwirtschaft, Logistik und Produktionsstruktur gestellt. Nachfolger wird Christian Steinmaßl, der ab dem 1. Dezember 2024 in die Konzernleitung eintritt. Steinmaßl bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Papier- und Verpackungsindustrie mit und übernimmt eine Schlüsselrolle im Segment S&T. Er wird die Bereiche Produktion, Vision & Protection, Kyana und operative Shared Services verantworten.

Verschlankung der Konzernstruktur

Die Umstrukturierung zielt auf eine effizientere Organisation ab. Mehr operative Aufgaben werden in die beiden Segmente verlagert, während sich die Holding auf strategische Aufgaben und Shared Services konzentriert – etwa in IT, HR, Kommunikation und Financial Services. Perspektivisch plant Koenig & Bauer eine Verschlankung des Vorstands auf nur zwei Mitglieder: einen CEO und einen CFO. Die Umsetzung der Neuaufstellung soll schrittweise im Laufe des Jahres 2025 erfolgen.