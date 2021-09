Doneck Network

„Klimaneutraler Druckfarbenprozess“

Seit 2018 ist der gesamte Herstellungsprozess im Doneck Headquarter in Luxemburg klimaneutral. Dies bestätigt der zertifizierte CO 2 -Fußabdruck.

Die klimaneutrale Kompensation erfolgt aktuell über die Förderung von sauberer Windenergie in Ovalle, Chile. In den Vorjahren waren es zwei andere Projekte: ein Waldschutzprojekt in Brasilien und ein Emissionsreduzierungsprogramms in Peru. Das bestätigt der Klimaschutzspezialist ClimatePartner Doneck in seinem Zertifikat.

Daneben betreibt Doneck aktiven, umfangreichen Umweltschutz: z.B. mit Vermeidung und Reduktion von Abfall (z.B. Plastik), Mehrweg statt Einweg, Elektromobilität, sowie Strom aus Wasserkraft (seit 2011) und Ökogas (seit 2018) und einiges mehr. Mit dem Leitsatz „We think green“ optimiert Doneck kontinuierlich seine Nachhaltigkeitsstrategie.