Internationaler FTA Europe Diamond Award für Südpack

Nach den beiden EFTA-Benelux Flexo Awards 2023 darf sich Südpack Grootegast nun über eine dritte Auszeichnung freuen: den FTA Diamond Award in der Kategorie „Flexo Breit“. Der Preis wurde im Rahmen der Drupa 2024 am 30. Mai in Düsseldorf an das Südpack Team überreicht. Es ist der höchste Preis, den europäische Flexo-Druckereien gewinnen können.

Die Finalisten der 5. Diamond Awards sind allesamt bereits Gewinner nationaler Flexodruck-Preise wie etwa EFTA Benelux, FIA UK, ATEF Spanien, ATIF Italien oder auch ATF Frankreich. Auch in diesem Jahr hatte die hochkarätig besetzte Jury die Qual der Wahl, denn es galt, unter insgesamt 130 herausragenden Druckbildern in 16 Kategorien die Besten der Besten zu küren.

Einer dieser 16 Besten ist Südpack. Die Druckspezialisten des niederländischen Standortes in Grootegast hatten sich Ende 2023 durch den EFTA-Gold Award in der Kategorie “Flexodruck auf Folie / Breit“ und den EFTA-Silber Award in der Kategorie “Flexodruck auf Folie / Medium” für die Diamond Awards qualifizieren können. Für Jan Jitse Dalmolen, Manager PrePress bei Südpack Grootegast, ist der Diamond Award „eine einzigartige Gelegenheit, um sich auf europäischer Ebene messen zu können. Denn die teilnehmenden Druckereien zählen zu den ersten Adressen in Europa und auch darüber hinaus.“

Henk Edzes, Sales Manager Food & Technical Films bei Südpack Grootegast, der gemeinsam mit Dalmolen am 30. Mai im Kö59 Hotel an der Königsallee in Düsseldorf den Preis in Empfang nahm, sieht die Auszeichnung als Bestätigung und zugleich auch als Ansporn: „Dass unsere Druckbilder zu den besten Flexodruckprodukten gehören, macht uns besonders stolz – und wir unterstreichen damit auf eindrucksvolle Art unsere Expertise in diesem Geschäftsbereich. Doch die härteste Jury ist unser Kunde. Ihn müssen wir bei jedem einzelnen Projekt und bei jedem einzelnen Auftrag erneut mit brillanter Farb- und Druckqualität und exzellenten Farbverläufen überzeugen.“