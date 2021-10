DFTA Flexodruck Fachverband e.V.

Initiative gegen Fachkräftemangel in der Verpackungsindustrie

Für den DFTA Flexodruck Fachverband e.V. ist die Kooperation mit anderen Verbänden und Institutionen zur Gewinnung qualifizierter Arbeitskräfte in der europäischen Druckindustrie im Zusammenhang des Fachkräftemangels eine wesentliche Aufgabe.

Am vergangen Mittwoch hatte die DFTA, vertreten durch Anke Frieser-Tausch, (Stellvertretende Leiterin des DFTA-Technologiezentrums) die Gelegenheit, beim „Young Workers Day“ (YWD) einen Keynote-Vortrag zu halten, in dem es um die Fachkräftesituation in der Verpackungsbranche ging.

Der YWD ist ein zentrales Event im Projekt Print Your Future. Das „Print Your Future“-Projekt zielt darauf ab, neue qualifizierte Arbeitskräfte für hochwertige Arbeitsplätze in der europäischen Druck- und Medienindustrie zu gewinnen. Das zweijährige Projekt wird im Rahmen des EU-Programms „Social Dialog” finanziert und läuft von Februar 2020 bis Januar 2022. Federführend ist der europäische Dachverband intergraf. Die Stuttgarter Hochschule der Medien (HdM) ist dabei ein Mitglied dieses internationalen Konsortiums und organisiert den Part für Deutschland.

Beim YWD sollen zum einen Meinungen aus der Branche gehört werden und zum anderen junge Menschen, die schon in unserer Branche arbeiten, ihre Statements abgeben und das Ganze in einer Diskussionsrunde zusammengefasst werden. Der YWD fand wegen der Corona-Situation online statt.

Der Beweggrund für die DFTA sich hier zu engagieren, ist der Mangel an Fachkräften in der Flexo- und Verpackungsdruckbranche. Die Studentenzahlen im Fachbereich „Drucktechnik“ sind seit Jahren rückläufig. Für die Firmen im Verpackungsdruck wird es immer schwieriger freie Stellen mit einem adäquaten Kandidaten zu besetzen. Viele Unternehmen sind bereits akut von dem Mangel an Fachkräften betroffen und sehen darin eine Gefahr für ihre Geschäftsentwicklung.

Es ist entscheidend hier gegenzusteuern. Ein Fokus der DFTA liegt auf der Aus- und Weiterbildung. Dies wurde auch in dem Vortrag von Anke Frieser-Tausch vermittelt. Neben der DFTA gab es Präsentationen und Beiträge von der HDM aus der Sicht der akademischen Ausbildung, die Heidelberger Druckmaschinen gaben einen Einblick in die Situation der Unternehmen, der BVDM vertrat den Printbereich und die „Johannes Gutenberg“-Schule die Ausbildung von Lehrlingen im Druckbereich.

Weitere Aus- und Weiterbildungsangebote der DFTA

Die Auszeichnung des DFTA TOP Ausbilders (alle zwei Jahre) sowie die Förderung zum DFTA Flexodrucktechnologe sind Beispiele von vielen interessanten Aus- und Weiterbildungsangeboten inklusive Fördermöglichkeiten, die der DFTA Flexodruck Fachverband gemeinsam mit dem DFTA Förderverein für seine Mitglieder und alle Interessierten gerade in der aktuellen Situation auch digital anbietet. Informationen zum gesamten DFTA Leistungsangebot erhalten Sie auf www.dfta.de oder im persönlichen Gespräch unter Tel.: +49(0)711679600.

Über den DFTA Flexodruck Fachverband e.V.

Der DFTA e.V. vertritt rund 300 Mitglieder aus der Flexodruckindustrie: Druckvorstufe, Drucker, Zulieferer sowie Institutionen, Hochschulen und Universitäten. Gemeinsam mit den Mitgliedern entwickelt die DFTA den Flexodruck – das führende Verfahren im Verpackungsdruck – weiter und setzt dabei neue Maßstäbe in Forschung und Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter www.dfta.de.