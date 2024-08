Gemische Bilanz für das erste Halbjahr 2024

Bobst Group

Die Bobst Group hat im ersten Halbjahr 2024 eine stabile Leistung erbracht. Trotz eines erwarteten Rückgangs der Auftragseingänge um 15% gegenüber 2023 stieg der Umsatz leicht auf CHF 828 Millionen, verglichen mit CHF 815 Millionen im ersten Halbjahr 2023. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag bei CHF 35 Millionen, gegenüber CHF 47 Millionen im Vorjahr, während das Nettoergebnis von CHF 41 Millionen auf CHF 8 Millionen sank. Diese Ergebnisse entsprechen den Erwartungen des Unternehmens. Der Auftragsbestand war Ende Juni 2024 um 35% niedriger als im Vorjahr und 3% niedriger als Ende 2023.

Positiver Ausblick für das zweite Halbjahr

Nach einer erfolgreichen Teilnahme an der Drupa-Messe blickt die Bobst Group optimistisch auf das zweite Halbjahr 2024. Dennoch gibt es Risiken, die die Jahresergebnisse beeinträchtigen könnten, insbesondere die unsichere geopolitische Lage und eine anhaltende Abschwächung der Branche in einigen Regionen.

Konzernumsatz gesteigert

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 verzeichnete die Bobst Group einen Konzernumsatz von CHF 828,2 Millionen, was einer Steigerung um CHF 13,6 Millionen oder 1,7% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg ist vor allem auf höhere Umsätze im Servicebereich zurückzuführen, während die Umsätze mit Maschinen und Ersatzteilen stabil blieben. Geografisch gesehen wuchsen die Umsätze in Asien & Ozeanien sowie auf dem amerikanischen Kontinent, während sie in Europa und Afrika unter den Vorjahreswerten blieben.

Rückgang beim Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis (EBIT) erreichte CHF 34,7 Millionen, verglichen mit CHF 46,8 Millionen im Vorjahreszeitraum. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf höhere Personalkosten sowie erhöhte Marketingkosten im Zusammenhang mit der Drupa-Messe zurückzuführen, die nur alle vier Jahre stattfindet.

Der Geschäftsbereich Printing & Converting verzeichnete einen leichten Rückgang des Betriebsergebnisses von CHF -3,8 Millionen im ersten Halbjahr 2023 auf CHF -5,8 Millionen im Berichtszeitraum. Trotz einer besseren Auslastung der Werke konnten die gestiegenen Personalkosten und Drupa-Ausgaben nicht vollständig ausgeglichen werden.

Im Geschäftsbereich Services & Performance sank das Betriebsergebnis um CHF 10,6 Millionen auf CHF 41,3 Millionen. Diese Verschlechterung ist vor allem auf einen weniger günstigen Produktmix, die Drupa-Kosten sowie höhere IT-Kosten im Zusammenhang mit der Vorbereitung der SAP Hana-Implementierung zurückzuführen.

Nettoergebnis und Verschuldung

Das Nettoergebnis sank deutlich auf CHF 7,7 Millionen, verglichen mit CHF 41,3 Millionen im Jahr 2023. Der Rückgang ist auf das niedrigere Betriebsergebnis und den Verkauf von Beteiligungen an der BHS Corrugated Maschinen- und Anlagen GmbH und der IVG Weiherhammer GmbH zurückzuführen.

Die Nettoverschuldung der Gruppe stieg leicht auf CHF 227,5 Millionen Ende Juni 2024, verglichen mit CHF 218,2 Millionen Ende 2023.

Ausblick auf das zweite Halbjahr 2024

Für das Gesamtjahr erwartet die Bobst Group eine Verbesserung des Auftragseingangs bei Maschinen im Vergleich zum ersten Halbjahr, allerdings könnte er unter dem Niveau von 2023 bleiben. Der Bereich Services & Performance sollte weiterhin erfolgreich bleiben. Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen und Währungsschwankungen könnten die Erholung jedoch dämpfen, während das Interesse an den auf der Drupa vorgestellten neuen Lösungen die Erholung unterstützen dürfte.

Wie bereits am 27. Februar angekündigt, erwartet die Gruppe für das Gesamtjahr 2024 einen Umsatz und ein Betriebsergebnis (EBIT), die unter den Werten von 2022 liegen. Damals beliefen sich der Umsatz auf CHF 1,84 Milliarden und das Betriebsergebnis auf CHF 141,3 Millionen.

Die mittel- bis langfristigen Finanzziele bleiben unverändert: Ein Betriebsergebnis (EBIT) von mindestens 8% und eine Kapitalrendite (ROCE) von mindestens 20%.