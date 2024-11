Erfolgreiche Teilnahme am DFTA Award 2024

Glatz Klischee

Die Glatz Klischee GmbH mit Sitz in Bregenz, Österreich, ist ein führender Anbieter in den Bereichen Druckvorstufe, Druckformherstellung und Druckberatung. Als Spezialist für Brandmanagement bietet das Unternehmen mit Glatz 360 umfassende Dienstleistungen an und gilt als geschätzter Partner in der Druckindustrie, sowohl für Markenartikler als auch für Handelsmarken.

Mit großer Freude gibt Glatz Klischee bekannt, auch beim DFTA Award 2024 wieder außergewöhnliche Erfolge erzielt zu haben. Der DFTA Award ist einer der renommiertesten Wettbewerbe der Flexodruck- und Verpackungsindustrie. Trotz starker Konkurrenz und einer Vielzahl hochwertiger Einreichungen konnte sich Glatz Klischee erfolgreich behaupten und wurde mit sechs Nominierungen geehrt.

Anzeige

Bei der feierlichen Preisverleihung in Köln erhielt das Unternehmen zwei begehrte Awards in den Kategorien:

DFTA Award 2024: Flexible Verpackung (>800 mm)

DFTA Award 2024: Konvertierung zum Flexodruck

Die Jury lobte die herausragende Qualität der prämierten Einreichungen: „Hier wurde auf beeindruckende Weise gezeigt, wie die Grenzen des bisher Möglichen erweitert werden können.“ Insbesondere die Umsetzung mit einer Rasterauflösung von 100er L/cm, kombiniert mit beeindruckender Detailschärfe, harmonischen Verläufen und intensiver Farbkraft, macht die ausgezeichneten Arbeiten zu einem Meilenstein. Die prämierten Verpackungen setzen neue Maßstäbe im Produktmarketing – ermöglicht durch die Technologie Glatz Diamond.

Mit dieser Leistung festigt Glatz Klischee seine Position als Spitzenreiter: Seit 2011 hat das Unternehmen bei jedem DFTA Award zwischen einem und drei Awards gewonnen. Insgesamt blickt Glatz Klischee auf 31 Nominierungen und 13 Auszeichnungen zurück – ein eindrucksvoller Beleg für kontinuierliche Spitzenleistung, innovative Lösungen und den Anspruch an höchste Qualität.

Der Erfolg ist das Ergebnis eines großartigen Teams und einer starken Gemeinschaft. Ein besonderer Dank gilt unseren „Super-Kunden“, deren langjährige Partnerschaft einen entscheidenden Beitrag zu dieser Qualitätsentwicklung geleistet hat.