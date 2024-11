Die Zukunft des digitalen Verpackungsdrucks im Fokus

Digital Print for Packaging Europe 2024

Vom 3. bis 5. Dezember 2024 wird Amsterdam erneut Gastgeber der renommierten Konferenz Digital Print for Packaging Europe sein. Diese Veranstaltung bringt die führenden Köpfe und Akteure der digitalen Verpackungs- und Etikettendruckindustrie zusammen und bietet Einblicke in die neuesten Entwicklungen und Trends in einem Markt, der sich in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt hat und heute ein Volumen von 18,5 Milliarden US-Dollar erreicht.

Als wichtigste Plattform für Fachleute aus der gesamten Lieferkette – von Designern und Markeninhabern bis hin zu Anlagenherstellern und Zulieferern – fördert die Konferenz Innovationen und Partnerschaften in einem der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Sektoren des Druckmarktes.

Themen der Konferenz

Markenstrategien im digitalen Zeitalter: Erfahren Sie, wie führende Marken digitale Drucktechnologien nutzen, um die Kundenbindung zu stärken und die Markenbekanntheit zu steigern.

Markteinblicke und Geschäftsmodelle: Entdecken Sie neue Geschäftsansätze und Marktchancen, die durch die Digitalisierung entstehen.

Technologische Innovationen: Lassen Sie sich von den neuesten technologischen Fortschritten inspirieren, die die Branche vorantreiben.

Herausforderungen in der Lieferkette: Lernen Sie, wie Sie technische und logistische Hürden erfolgreich überwinden können.

Interaktive Diskussionen: Tauschen Sie sich in Paneldiskussionen und Q&A-Sitzungen direkt mit Experten aus.

Fundierte Informationen und Marktanalysen

Smithers, seit über acht Jahren ein anerkannter Veranstalter im Bereich des digitalen Verpackungsdrucks, kombiniert auf dieser Konferenz hohe Fachkompetenz mit einmaligen Marktanalysen. Die Teilnehmer profitieren von fundierten Informationen, die sofort in der Praxis angewendet werden können, und haben die Möglichkeit, sich mit Branchenführern zu vernetzen.

Einblicke und Networking

Diese Konferenz richtet sich an Fachleute, die den digitalen Verpackungsdruck aktiv mitgestalten und von den neuesten Entwicklungen profitieren möchten. Sie bietet die Gelegenheit, Wissen aus erster Hand zu erhalten, wertvolle Kontakte zu knüpfen und zukunftsweisende Trends zu entdecken.

