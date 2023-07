Comexi eröffnet neues Zentrum in Thailand

Umsetzung der Vision 2030

Comexi hat kürzlich ein Asia-Pacific Zentrum in Bangkok (Thailand) eröffnet. Weitere Zentren sollen demnächst in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) und Monterrey (Mexiko) folgen.

“Die Eröffnung des Zentrums in Thailand ist ein wichtiges Ereignis in der fast 70-jährigen Firmengeschichte von Comexi. Es ist nicht nur die Einweihung dieser Büros, sondern auch ein entscheidender Moment, um im asiatisch-pazifischen Raum verstärkt präsent zu sein. Dies ist eine aufstrebende Region, die in Bezug auf die Weltwirtschaft bereits ein großes Gewicht hat. Wir wollen in dieser Region eine führende Position erreichen”, erklärt Pau Xifra, Chief Transformation Officer. “Darüber hinaus ist es ein entscheidender Meilenstein bei der Umsetzung der Vision 2030 von Comexi, da es der Strategie entspricht, in unmittelbarer Nähe zu unseren Kunden zu sein und ihnen die bestmöglichen Lösungen und Dienstleistungen anzubieten”, fährt er fort.

Das neue Comexi Asia-Pacific Zentrum verfügt über ein Ersatzteillager, ein Verkaufsteam und technische Dienstleistungen. “Wir werden in der Lage sein, viel flexibler auf die Bedürfnisse unserer Kunden in Südostasien zu reagieren”, erklärt Alexander Astudillo, Area Manager von Comexi in der Region, der die Bedeutung lokaler Büros in Thailand schätzt.

Die Einweihung der Büros fand am 15. Juni statt, zeitgleich mit der Feier von Propak Asia. Agustí Combis, Comexis regionaler Verkaufsdirektor im asiatisch-pazifischen Raum, bestätigt, dass “wir sehr stolz und zufrieden mit der geleisteten Arbeit sind. Wir sind uns der historischen Bedeutung bewusst, die dieses Ereignis für Comexi hat, sowie der Möglichkeiten, die es derzeit in der gesamten asiatisch-pazifischen Region schafft”.

Mit der Eröffnung dieses Zentrums setzt Comexi seinen strategischen Weg fort: Konzentration auf den Kundenservice sowie Anpassung des Portfolios und der Dienstleistungen an die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Märkte.