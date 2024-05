Agergaard Gruppe gründet US-Tochter in Texas

Expansion

Die Agergaard Gruppe hat die Gründung von Agergaard North America, Inc. bekanntgegeben. Das neue Unternehmen, das am 1. Mai 2024 in Grapevine, Texas, USA, seinen Betrieb aufgenommen hat, ist ein Joint Venture zwischen Ole Christian Agergaard und Scott Hibbs. Das Ziel des Unternehmens ist es, den wachsenden Kundenstamm in Nordamerika besser bedienen und unterstützen zu können.

Ole Agergaard und Scott Hibbs bringen zusammen mehr als sechzig Jahre Erfahrung in der Druckindustrie mit. Beide sind seit über drei Jahrzehnten erfolgreich im Verkauf von Maschinenausrüstung, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien tätig. Hibbs kommentiert: „Mit dem Grundsatz, dass die Zufriedenheit unserer Kunden der Schlüssel zu unserem Erfolg ist, wird sich Agergaard NA, Inc. darauf konzentrieren, weiterhin erfolgreiche Beziehungen aufzubauen und positive Kundenerfahrungen zu fördern. Das ist der Kern unseres Ansatzes für die Erweiterung unserer Geschäftstätigkeit und die Weiterentwicklung unseres Produktportfolios in dieser Region.”

Das Produktportfolio der Agergaard Gruppe umfasst AkeBoose Kammerrakelsysteme, Farb- und Lackversorgungseinheiten, Druckwerke für Spezialanwendungen sowie Rakelmesser und Kammerrakeldichtungen der Marke AGSflexo. Agergaard NA, Inc. wird sich um Beratung, Verkauf und After-Sales-Unterstützung für das gesamte Produktspektrum der Agergaard Gruppe kümmern.

Ole Agergaard erklärt: „Unser Unternehmen verfolgt seit seiner Gründung im Jahr 2007 einen strategischen Wachstumskurs. Das Sortiment an Produkten und Produktionskapazitäten hat sich im Laufe der Jahre stetig weiterentwickelt, um den Marktanforderungen und Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Um unseren Erfolg in Nordamerika auszubauen, haben wir Agergaard NA, Inc. gegründet, um unseren Kunden dort unser vielfältiges Produktportfolio und innovative Lösungen anzubieten. Die Druckindustrie ist unsere Leidenschaft, und wir sind überzeugt, dass unsere Produkte dazu beitragen werden, die Produktivität unserer Kunden zu steigern und deren Gewinne zu maximieren.“