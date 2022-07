65 Mio.-Investition zur Kapazitätserweiterung für die Produktion von Tiernahrungsverpackungen

Mondi

Mondi investiert knapp 65 Millionen Euro in drei Consumer Flexibles-Werken in Österreich (Mondi Korneuburg) und Deutschland (Mondi Halle und Mondi Steinfeld), um die wachsende Nachfrage der Kunden nach nachhaltigen Verpackungen für Tiernahrung zu bedienen.

Der europäische Markt für Tiernahrung ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen, da es eine kontinuierliche Zunahme an Tierhaltern gab. Der Trend ist während der COVID-19-Pandemie entstanden und geht den Erwartungen nach noch viele Jahre weiter.[1]

Anzeige

Expansionsprogramm in Höhe von 1 Milliarde Euro

Dieses Projekt ist Teil von Mondis bereits angekündigtem Expansionsprogramm in Höhe von 1 Milliarde Euro, um das Wachstum im Bereich nachhaltiger Verpackungen zu beschleunigen.

Bei Mondi Korneuburg (Österreich) haben die Arbeiten bereits begonnen und umfassen Investitionen in neue, hochmoderne Maschinen und Anlagen sowie eine erweiterte Produktionsfläche. Diese Änderungen werden laut Mondi zu einer Kapazitätssteigerung führen und soll die Position des Standorts als Marktführer bei vorgefertigten Retort-Standbodenbeuteln für feuchte Tiernahrung festigen.

Die Gruppe investiert auch in neue Maschinen in den Werken Mondi Halle und Mondi Steinfeld in Deutschland, um die Produktionskapazität nachhaltiger vorgefertigter Beutellösungen für Tiernahrung sowie Haushalts- und Körperpflege zu erhöhen. Dies soll zukünftiges Wachstum ermöglichen und Kunden beim Wechsel von mehrschichtigen, nicht recycelbaren Verpackungen zu nachhaltigeren Alternativen wie recycelbaren Monomaterial-Standbodenbeuteln und vorgefertigten Beuteln auf Papierbasis unterstützen.

[1] Wet pet food demand estimated to grow 5% a year between 2020 and 2025 according to Wood Mackenzie 2020 (PCI)