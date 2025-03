„Welche Entwicklungen, Trends und Herausforderungen erwarten Sie persönlich für die Verpackungsdruckindustrie im Jahr 2025?“

Roland Hamacher (EAMER Sales Manager, Miraclon)

Obwohl die Verpackungsdruckbranche auch im neuen Jahr mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert sein wird, darunter Wettbewerbs- und Kostendruck, wachsende Nachhaltigkeitsanforderungen, Fachkräftemangel sowie neue Vorschriften wie die EU-Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR), sieht die Zukunft für den Flexodruck im Jahr 2025 weiter positiv aus.

Der Flexodruck behauptet weiterhin eine starke Stellung unter den Verpackungsdruckverfahren in Europa, insbesondere in Deutschland. In seiner jüngsten Marktstudie (The Future of Flexographic Printing Markets to 2029) prognostiziert das Marktforschungsunternehmen Smithers, dass der Flexodruck in den kommenden Jahren weiter in allen Verpackungskategorien – Flexible Verpackungen, Wellpappe, Faltschachteln und Etiketten – ein moderates jährliches Volumen- und Umsatzwachstum verzeichnen wird. Das bedeutet, dass noch ein erhebliches Potenzial besteht, um auf dem deutschen Verpackungsmarkt und in anderen europäischen Ländern von den Geschäftschancen für den Flexodrucks zu profitieren.

Um im Jahr 2025 wettbewerbsfähig zu bleiben – sowohl auf lokaler Ebene als auch in den wachsenden Schwellenmärkten weltweit – und um Markenunternehmen einen effizienteren und nachhaltigeren Verpackungsdruck zu bieten, ist es für Flexodruckbetriebe wichtig, sich die Vorteile der Verfahrensweisen des modernen Flexodrucks zunutze zu machen. Dies bedeutet die Umsetzung eines standardisierten, nachhaltigen und ressourcenschonenden Fertigungsprozesses, der ohne häufige menschliche Eingriffe auskommt.

Der moderne Flexodruck, der in hohem Maße durch die einzigartige Flexoplattentechnologie von Miraclon ermöglicht wird, reduziert Druckmaschinen-Rüstzeiten, ungeplante Druckmaschinenstopps sowie die Anzahl der für jeden Auftrag benötigten Druckfarben. All diese Praktiken senken die Makulatur, erhöhen die Ressourcennutzung, machen den Flexodruck nachhaltiger, gewährleisten eine gleichbleibend hohe Druckqualität und verbessern letztendlich das Geschäftsergebnis einer Druckerei.

Der Übergang des Flexodrucks von seinen handwerklich geprägten Traditionen hin zu einem standardisierten, durchgängigen und vorhersagbarer Prozess ist auch Voraussetzung dafür, dass die von vielen Unternehmen geplanten Investitionen zur Automatisierung der Druckmaschinenfunktionen den angepeilten Erfolg erzielen. Durch die Implementierung eines modernen Flexo-Ansatzes können Verpackungsdruckereien mit der Automatisierung ihrer Produktionsschritte beginnen und somit bestehende Effizienzpotenziale ausschöpfen.

Strategische Allianzen und Partnerschaften zwischen bedeutenden Marktakteuren entlang der Flexo-Wertschöpfungskette werden immer wichtiger, insbesondere im Hinblick auf die Druck-Automatisierung, aber auch um die wachsenden Anforderungen von Markenunternehmen, Verbrauchern und Aufsichtsbehörden in puncto Nachhaltigkeit zu erfüllen. Durch Innovation und Zusammenarbeit mit wichtigen Branchenpartnern fördert Miraclon den Übergang zum modernen Flexodruck, damit Verpackungsdruckereien die Umsatz- und Wachstumschancen, die sich auch im Jahr 2025 und darüber hinaus ergeben, gewinnbringend nutzen können.