100 Jahre Gallus

Eröffnung des neuen Innovationszentrums und Vorstellung neuer Lösungen für den digitalen Wandel

Die Gallus-Gruppe, eine Tochtergesellschaft der Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg), ist Hersteller von konventionellen und digitalen schmalbahnigen Rollendruckmaschinen mit Ausrichtung auf den Etiketten- und Verpackungsdruck. Die Gruppe feierte ihr 100-jähriges Jubiläum mit der Eröffnung eines neuen Innovationszentrums im schweizerischen St. Gallen – des Gallus Experience Center, das als zentrale Anlaufstelle hauptsächlich für Kunden, Branchenexperten, Interessenvertreter und die Öffentlichkeit dient und die digitale Transformation im Markt vorantreiben soll. Zudem begleiten drei Produktneuvorstellungen das Firmenjubiläum: das Heidelberg Customer Portal, die neue volldigitale Etikettendruckmaschine Gallus One mit Converting und ein Digital-Upgrade der Gallus ECS 340.

Das neue Industriezentrum

Das neue Gallus Experience Center wurde im Rahmen der «Gallus Experience Days» Kunden und Interessenten von einigen der weltweit führenden Druckereien und Weiterverarbeitungsunternehmen sowie Partner und Markenhersteller empfangen. Das Center widmet sich der «digitalen Transformation» der Etiketten- und Schmalbahnindustrie und will den künftigen Erfolg der Branche durch die Förderung der Zusammenarbeit unterstützen. Hersteller, Zulieferer, Weiterverarbeiter, Drucker und Markenhersteller sind eingeladen, die neue Einrichtung zu nutzen, neue Technologien zu testen und zu entwickeln und mehr über das technologische Ökosystem zu erfahren. Darüber hinaus wird Gallus die Einrichtung nutzen, um eigene konventionelle, hybride und digitale Produkte, Software und cloudbasierte Lösungen, Maschinen der nächsten Generation, und Technologien von Zulieferern zu präsentieren.

Etiketten und Verpackungen: 50 Prozent des Gesamtumsatzes

“Gemeinsam feiern wir das das 100-jährige Jubiläum von Gallus und Heidelberg freut sich, diese Woche an der Seite des Gallus-Teams zu stehen – vereint, in einer Unternehmensgruppe. Gemeinsam sind wir noch stärker und verfolgen einen klaren Wachstumsplan für die Zukunft», kommentiert Dr. Ludwin Monz, CEO von Heidelberg. «Da Etiketten und Verpackungen mittlerweile 50 Prozent des Gesamtumsatzes der Heidelberg Gruppe ausmachen, spielen die neuen digitalen und automatisierten Lösungen, die Gallus vorstellt, eine wichtige Rolle für die Zukunft von Heidelberg. Damit ist Gallus eine wichtige Säule in der Wachstumsstrategie des Unternehmens, und wir setzen uns mehr denn je für seine langfristige Zukunft ein.”

Mit einem jährlichen Wachstum des weltweiten Druckvolumens von über zwei Prozent ist der Verpackungsdruck einer der wachstumsstärksten Bereiche in der Druckindustrie. Zusammen mit dem Etikettendruck ist dies ein wichtiger Kernbereich für Heidelberg. Im Rahmen seiner «Dual-track-Strategie» setzt Heidelberg auch auf weiteres Wachstum im Digitaldruck. Diese Technologie wird zum Beispiel in der Etikettenproduktion eingesetzt, die zu den Bereichen mit dem grössten Wachstumspotenzial in der Druckindustrie gehört. Ein Drittel aller Etiketten weltweit wird bereits heute digital gedruckt. Der Digitaldruck treibt damit den Wandel in diesem vielversprechenden Marktsegment voran, wobei der Inkjet-Druck ein jährliches Wachstum von rund sechs Prozent aufweist. Heidelberg beabsichtigt diesbezüglich mit der Gallus One seinen Marktanteil weiter ausbauen.

Dario Urbinati, CEO der Gallus-Gruppe, kommentiert dies: “Wir sind bestrebt, mit dem Markt Kontakt zu halten und potenzielle Trends, die sich auf unsere Kunden und Marken auswirken , zu prognostizieren und entsprechend zu reagieren. Gallus und Heidelberg haben sich daher zum Ziel gesetzt, beim neuen digitalen Wandel ganz vorne mit dabei zu sein und das «intelligente, vernetzte Drucken» voranzutreiben, um ein revolutionär hohes Niveau bei der Produktionsautomatisierung und der Fertigungseffizienz zu erreichen. Dies ist auch eine Antwort auf den heutigen Fachkräftemangel und wird es Kunden ermöglichen, Kosten zu senken und sowohl die Rentabilität als auch die Nachhaltigkeit zu steigern. Darüber hinaus haben wir in unserem neuen Gallus Experience Center ein Team, das sich der Erforschung neuer Technologien/Prozesse wie künstliche Intelligenz und Industrie 4.0 widmet, die in die Bereiche Etiketten und Verpackungen integriert werden können, um künftige Generationen zu inspirieren und zu begeistern.”

35 Prozent an Zeit und Geld sparen

Um den «digitalen Wandel» in der Etiketten- und Verpackungsindustrie weiter voranzutreiben und einen Beitrag zur Lösung der Probleme im Zusammenhang mit dem aktuellen Fachkräftemangel und steigenden Kosten zu leisten, stellte Gallus auch ein neues HEIDELBERG Kunden Portal (HCP) vor, das nahezu jeden Kundenkontaktpunkt automatisiert. Als absolute Branchenneuheit werden zukünftige Versionen der Lösung auch Vorhersagefunktionen bieten, die künstliche Intelligenz (KI) nutzen, um Empfehlungen zur Steigerung der Produktivität, zur Reduktion des Wartungsaufwands und zur Erhöhung der Rentabilität zu geben. Es wird erwartet, dass Kunden durch die neue Plattform im Durchschnitt bis zu 35 Prozent an Zeit und Geld sparen.

Um den von Gallus angebotenen Vorteil bei den Total Cost of Ownership (TCO) in der Etikettenproduktion weiter auszubauen, nutzte das Unternehmen die Veranstaltung zudem zur Vorstellung der neuen Gallus One mit Inline-Weiterverarbeitung. Diese Lösung vereint nach Angaben von Gallus alles inline in einer Maschine und verfügt über einen Digitaldrucker mit integrierter Flexostation, eine semirotative Stanze, die Aufträge innerhalb einer Minute wechseln und bis zu 70 Meter pro Minute verarbeiten soll, sowie optische Inspektionssysteme, die ein Höchstmass an Qualität gewährleisten und Ausschuss minimieren sollen. Das Unternehmen kündigt ausserdem die Möglichkeit an, eine vorhandene Gallus ECS 340 Flexodruckmaschine mit einer digitalen Druckeinheit (DPU) aufzurüsten und sie so in eine Gallus Labelfire 340 Hybriddruckmaschine umzuwandeln – und zwar ohne zusätzliche Investitionen in eine neue Plattform.

Dario Urbinati fasst zusammen: “Wir freuen uns sehr, dass wir in dieser Woche so viele Gäste aus der ganzen Welt begrüssen können, um mit ihnen gemeinsam unser 100-jähriges Jubiläum zu feiern – und damit die Gelegenheit erhalten, unsere spannenden neuen Produkte vorzustellen und uns bei den vielen wunderbaren Menschen in unserem Unternehmen, die uns mit ihrer harten Arbeit unterstützen, und bei unserem treuen Kundenstamm zu bedanken. In dieser Woche geht es aber auch um die nächsten 100 Jahre und darum, was wir als Nächstes vorhaben. Deshalb freuen wir uns darauf, über die grafische Industrie hinaus auf andere Branchen zu blicken und von ihnen zu lernen, wie sie neue Technologien nutzen, um das neue digitale Zeitalter zu begrüssen und für die nächste Generation da zu sein – damit wir die Etiketten- und Verpackungsindustrie modernisieren und in Zukunft noch erfolgreicher sein können.”