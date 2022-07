Editorial: Von Plastikfressern und Morcycling

Jetzt erschienen! Die neue Flexo+Tief-Druck mit dem Special "Funktionales Drucken"

Unternehmen, Institute und Universitäten sind stark engagiert, die Abfallproblematik flexibler Kunststoffverpackungen zu lösen. Dies bezieht sich auch auf die Herstellung von Klebstoffen, Farben, Lacken und Beschichtungsmaterialien. Relevante Aspekte sind hier der Materialeinsatz pro Verpackung, der verstärkte Einsatz erneuerbarer Rohstoffe sowie die Verbesserung der Recyclingprozesse. Zwei interessante Beispiele für den Bereich des Recyclings sind der spanische Klebstoffhersteller Morchem und die University of Texas.

Recycelbare Mehrschichtverbunde

Mehrschichtig aufgebaute, flexible Verpackungen sind bislang nicht oder nur mit großem Aufwand recy­celbar. Morchem arbeitet aktuell an einem vielversprechenden Projekt zur Trennung aller Schichten eines Mehrschichtverbundes. Zielsetzung dieser „Morcycling“ genannten Technologie ist die rückstandslose Separierung des Klebstoffs von den Schichtmaterialien, die dann jeweils getrennt recycelt, in den Material­kreislauf und damit den Herstel­lungsprozess neuer Produkte zurück­geführt werden. Ausgelegt ist diese Technologie auf Mehrschichtver­bunde bestehend aus APET/Alu/PE, OPA/PE und PET/PE.

Ein Enzym lässt hoffen

Eine Gruppe von Wissenschaftlern der University of Texas in Austin hat ein plastikfressendes Enzym so ver­ändert, dass es Kunststoff innerhalb weniger Tage in seine chemischen Bestandteile zerlegt. Das neuent­deckte Enzym FAST-PETase depolymerisiert 51 verschiedene PET-Arten in unterschiedlichen Temperatur- und pH-Umgebungen. Dies ist ins­besondere für den Bereich des Recy­clings von Kunststoffen von beson­derer Bedeutung, die etwa 12 % des weltweiten Abfallvolumens ausma­chen. Insbesondere im Vergleich mit dem traditionellen Recycling hat dieses Verfahren große Vorteile, denn mit jedem Aufschmelzen und Neuformen verliert der Kunststoff an Stabilität. Der Prozess der De- und Repolymerisierung hingegen führt stets zu frischem PET-Aus­gangsmaterial für neue Produkte.

Nicht zu vergessen: Produktschutz

In Asien, im Nahen Osten und in Af­rika stehen aktuell Milliarden von Menschen an der Schwelle zu einem dem Westen vergleichbaren Konsumverhalten, das ihnen nicht ver­wehrt werden kann und darf. Auch in dieser Hinsicht zeigen die Unter­nehmen der Verpackungsbranche das notwendige Verantwortungsbewusstsein, indem sie neben der Nachhaltigkeit auch den Verbraucherschutz und die Lebensmittelsicherheit in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen, die nur durch leistungsfähige Verpackungen zu gewährleisten sind.

