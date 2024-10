Digital Printing Summit – Tageskongress am 20. November 2024 live in Köln

Wie Druckereien mit Digitalisierung und Digitaldruck erfolgreicher werden

Die Digitalisierung von Prozessen und der Digitaldruck gehören im Drupa-Jahr zu den Topthemen in der Druckindustrie. Beide Bereiche stehen im Mittelpunkt des DIGITAL PRINTING SUMMIT 2024 am 20. November in Köln. Bei dem Tageskongress gibt es wertvolle Insights, wie sich der Unternehmenserfolg von Druckereien maximieren lässt. Das interessante Programm sowie spannende Get-Together-Möglichkeiten sind für Druckdienstleister, Veredler und Weiterverarbeiter aus den Bereichen Publikationsdruck, Verpackungsdruck, LFP und Industrial Printing gleichermaßen geeignet. Welches sind die Programm-Highlights?

Folgende Programm-Punkte und Aktivitäten stehen im Mittelpunkt des DIGITAL PRINTING SUMMIT 2024:

Wer investiert wo? Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten exklusive Umfrageergebnisse zu den Fragen „Welche Digitalisierungsstrategien verfolgen deutsche Druckereien im Akzidenz-, Verpackungs- und Etikettendruck?“ und „In welchen Bereichen planen Druckereien Investitionen?“

Blick auf die nächsten Jahre: Welches sind die interessantesten und vielversprechendsten Druckmärkte für den Digitaldruck? Welche Unterschiede gibt es hier im Verpackungsdruck, im Etikettendruck und im Publikationsdruck?

Mit dem Thema „KI in der Printbranche“ befasst sich Martina Brakemeier, die Geschäftsführerin der Gieselmann Medienhaus GmbH, in ihrer Keynote. Zwei Jahre, nachdem ChatGPT an den Start gegangen ist, gibt sie einen praxisnahen Erfahrungsbericht, wie sie KI nützt, um ihre Geschäftsführungstätigkeit zu unterstützen.

Geld verdienen mit Digitaldruck: „Zwischen Strategieentwicklung und Restrukturierung – Wie müssen sich Druckunternehmen, die mit Digitaldruck Erfolg haben möchten, aufstellen?“ – Antworten hierauf geben zwei renommierte Unternehmensberater aus der Druckindustrie.

Die Digitalisierung von Prozessen spielt gerade in der Verpackungsproduktion eine große Rolle. Auf dem DIGITAL PRINTING SUMMIT erfahren Sie, was Agenturen und Mediendienstleister heute von Verpackungsdruckern und Verpackungsproduktionen erwarten.

Ein reichbebilderter Vortrag präsentiert Best Practices aus Digitaldruckereien: Die Referentin führt allen Summit-Besucher:innen ungewöhnliche Workflows und herausragende Printprodukte vor.

Eine Diskussionsrunde mit Experten aus der Zulieferindustrie (HP, IGEPA und Obility) geht der Frage nach, wie weit die Digitalisierung in der Druckindustrie schon ist. Wie wird sie sich in den nächsten Jahren entwickeln? Auf was müssen sich Druckereien einstellen?

„Erfolg im E-Commerce“: Internetbasierte Geschäftsmodelle im Digitaldruck

Wertvolle Infos gibt es in einer Table-Top-Ausstellung. Hier kommen Sie unter anderem mit folgenden Firmen ins Gespräch: HP, Sappi, Kyocera, Riso, Obility, Mehring, IGEPA, Binderhaus und Vliesstoff Kasper.

Von den Besten lernen: Eine Auswahl der besten Printprodukte der Druck&Medien Awards 2024, und zwar aus den Kategorien: Bücher, Direct Mails, Verpackungen und Etiketten, können Sie ebenfalls in Augenschein nehmen.

Am besten gleich hier anmelden!

Tageskongress: Digital Printing Summit 2024 – Wie Druckereien mit Digitalisierung und Digitaldruck erfolgreicher werden

Termin: Mi., 20.11., 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Ort: KOMED im MediaPark, Im Mediapark 6, 50670 Köln

Veranstalter: Deutscher Drucker, print.de, Grafische Palette, Verpackungdruck & Converting und Etiketten-Labels

Weitere Infos und Anmeldung: www.digital-printing-summit.de