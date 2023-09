Übernahme der kanadische Lovepac Group

Antalis

Antalis, ein B2B-Vertriebshändler für Produkte und Dienstleistungen im Bereich Papier und Industrieverpackungen hat die Lovepac Group in Kanada und Mexiko übernommen, einen Marktführer im Bereich kundenspezifischer Schutzverpackungen.

Mit einem konsolidierten Umsatz von 10,1 Millionen Euro und insgesamt 73 Mitarbeitern im Jahr 2022 hat die 2002 gegründete Lovepac Group zwei Standorte in Québec, Kanada (Montreal und Courcelles) und einen in Mexiko (Guadalajara). Hergestellt werden Industrieverpackungen (Wellpappenkartons, Schaumstoff, maßgeschneiderte Holzkisten und Paletten) und das Unternehmen verfügt über ein spezifisches Know-how in den Bereichen Luftfahrt, Pharmazie, Medizin, Lebensmittel und Hightech. Bereits gut in Lateinamerika etabliert, baut Antalis damit seine Präsenz auf dem nordamerikanischen Verpackungsmarkt weiter aus. Nach der Übernahme von Gosuma in Spanien vor einigen Monaten ist die Lovepac Group die zweite Akquisition des Jahres 2023, nach den Übernahmen der BB Pack-Gruppe in Deutschland und der Cohal-Gruppe in Spanien im Jahr 2022.

Über Antalis

Antalis ist eine Tochtergesellschaft der KPP Group Holdings Co, Ltd, einem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Papier, Verpackung und visuelle Kommunikation mit Hauptsitz in Japan und einem Umsatz von etwa 4,3 Milliarden Euro im Jahr 2023. In Europa und Lateinamerika ist Antalis eigenen Angaben zufolge der führende B2B-Vertriebshändler für Produkte und Dienstleistungen im Bereich Papier und Industrieverpackungen und die Nummer zwei im Vertrieb von Medien der visuellen Kommunikation. Antalis mit Hauptsitz im Großraum Paris (Frankreich) ist in 29 Ländern tätig und bedient mit einem Team von 3.800 Mitarbeitern über 90.000 Kunden mit E-Commerce-Lösungen.