Soma

Rollenschneider mit integrierter Abwicklungseinheit

Der Rollenschneider Pluto III.2 mit integrierter Abwicklungseinheit bietet nach Einschätzung des Herstellers Soma Engineering den Verarbeitern eine kostengünstige Lösung für das Schneiden einer Vielzahl von Substraten wie PET, PE, LDPE, HDPE, Papier und Schichtmaterialien. Er ist ausgelegt für Materialbreiten von 1100, 1350 und 1600 mm und einer maximalen Laufgeschwindigkeit von 650 m/min. Der maximale Rollendurchmesser der abzuwickelnden Rolle beträgt 1000 mm und das der aufzuwickelnden Rolle 650 mm. Die minimale Schnittbreite liegt bei 35 mm (optional 25 mm).

Erhöhung der Leistungsfähigkeit

Leistungsfähigkeit und Produktivität sind der Schlüssel zum Erfolg bei Wickelaufgaben. Daher ist Pluto III.2 mit verschiedenen Funktionen zu deren Steigerung ausgestattet. Die automatische Messer- und Klingenpositionierung sorgt für eine schnelle und genaue Einstellung, während die automatische Laserführung der Wickelhülsen eine besonders genaue und schnelle Hülseneinstellung für neue Jobs ermöglicht. Hierfür verwendet das System Daten aus dem automatischen Messerpositionierungssystem. Hydraulische Schwenkarme sorgen für die wellenfreie Abwicklung durch einfaches Handling der Mutterrollen. Zur Abnahme werden die geschnittenen Rollen auf den drehbaren Abladeständer verlagert, der sich in der horizontaler und vertikaler Richtung bewegt. Zur erleichterten Durchführung von Folgeaufträgen werden in einem Rezeptursystem unterschiedliche Arbeitsparameter wie Geschwindigkeit, Spannung, Anpressdruck, Messer- bzw. Klingenposition sowie Informationen zur Laserführung der Hülsen hinterlegt. Halteleisten halten die Bahn automatisch in der richtigen Position und sorgen für die Bahnspannung in den geschnittenen Bahnstreifen während des Jobwechsel, während ein Spleißtisch mit zwei pneumatischen Haltern für einfaches und präzises Trennen der Bahn sorgt.

Schnitt in der besten Qualität

Verschiedene Leistungsmerkmale gewährleisten eine sehr hohe Schnittqualität, selbst bei besonders schwierigen Substraten. Eine variable Messerwelle ermöglicht das tangentiale Schneiden mit unteren und oberen Kreismessern oder Klingen gegen die gerillten Segmente. Für schwierige dünne Substrate kann beim Rundumschneiden der unteren Welle zwischen den rotierenden Messern oder Klingen gewählt werden. Es ist auch möglich, das Schneiden mit Rotationsmessern und das Randabschneiden mit speziellen zusätzlichen Klingen miteinander zu kombinieren. Das Bahnspannungssystem Tenzomat II stellt eine präzise Kontrolle der Bahnspannung bei der Ab- und Aufwicklung während des gesamten Produktionszyklus in einem geschlossenen Kreislauf sicher und ermöglicht auch besonders dünne und anspruchsvolle Materialien zu schneiden. Die Drehmomentaufwicklung mit speziellen pneumatisch gespreizten Wellen ist eine Alternative zu der Friktionsaufwickelung und wird angewendet, wenn beispielsweise besonders schmale Papierrollen geschnitten werden und hohe Bahnspannung notwendig ist.

Das Antriebssystem besteht aus drei Servomotoren und optional einem vierten. Der erste Motor treibt Hauptzugwalze, Anpresswalzen, Messerwellen und die Bananenwalze an, während ein AC-Servomotor der Abwicklung mit einer Tänzerwalze mit der Spannungskontrolle der abzuwickelnden Welle kombiniert ist. Der dritte (und/oder vierte) AC-Servomotor treibt beide Aufwicklungswellen an. Eine winkelverstellbare und angetriebene Bananenrolle mit gerillten hart anodisierten Segmenten ist vor der unteren Messerwelle positioniert, während die exzentrische Walze mit verstellbarer Winkelposition für das optimale Anliegen der Materialbahn an der unteren Messerwelle sorgt, vor allem beim Schneiden von welligen Substraten. Die winkelverstellbaren Leitwalzen gleichen die Materialbahn in der Querrichtung aus und tragen zu einer besseren Schnittqualität von konischen oder minderwertigen Mutterrollen bei. Auf schwenkbaren Armen auf Stange mit abgefederten Segmenten gelagerte Breitstreckwalzen sorgen für einen optimalen Kontakt zwischen Walze und aufzuwickelnder Rolle.

Komfortable und sichere Bedienung

Pluto III.2 verfügt über verschiedene Funktionen für die einfache, intuitive und vor allem sichere Bedienung des Rollenschneiders gemäß den Vorschriften der europäischen Sicherheitsnormen und der CE-Standards. Die Maschine wird mittels mehrerer Bedienpaneele gesteuert. Es sind dies zwei Bildschirme mit der Touchscreen-Funktion für Aufwicklung und Schneiden sowie ein Paneel im Abwicklungsbereich mit tragbarem Bedienmodul zum Aufladen der abzuwickelnden Rollen. Bei der Maschinenkonstruktion stand vor allem die Sicherheit des Bedienpersonals im Vordergrund. Alle rotierenden Elemente im Schneidebereich sind mit Sicherheitsdeckeln versehen und während des Betriebszyklus nicht zugänglich. Darüber hinaus wird der Aufwicklungsbereich mit Laserscannern überwacht.