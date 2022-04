Reifenhäuser

Rekordausstoss durch Hochleistungskühlsystem

Reifenhäuser Blown Film stellt für seine speziell für Schwergutsack-Anwendungen entwickelte Blasfolienanlage EVO FFS ein neues Hochleistungskühlsystem vor, mit dem sich Ausstossleistungen von mehr als 600 kg/h erzielen lassen. Das neue Ultra Cool 2.0 FFS sorgt dank hochpräzisen, strömungsoptimierten Bauteilen für mehr Durchsatz bei gleichbleibend guten Folieneigenschaften.

Ein hartes Wettbewerbsumfeld

Die Herstellung von Form-Fill-Seal-Säcken (FFS) für Schwergüter ist ein hartes Wettbewerbsumfeld, in dem die Ausstoßleistung über den wirtschaftlichen Erfolg entscheidet. Mit 600 kg/h übertrifft Reifenhäuser die marktüblichen Spitzenwerte um zirka 50 bis 100 kg und setzt nach eigener Einschätzung damit eine neue Benchmark. EVO Ultra Cool 2.0 FFS ist für alle gängigen Rezepturen und Anwendungen in Bereichen wie Konsumgüter, Industrie sowie Landwirtschaft geeignet und bietet gleichzeitig einfachen Bedienkomfort und hohe Verfügbarkeit. Hinsichtlich der mechanischen Folieneigenschaften und Dickentoleranzen wurden in allen Produkttests beste Ergebnisse nachgewiesen, was die Weiterverarbeitung der Folie auf Druck- und Befüllungsmaschinen stark vereinfacht. Lange Standzeiten, erleichtertes Anfahren der Maschine und die verlässliche Qualität sorgen zudem für hohe Wettbewerbsfähigkeit und Komfort bei der Bedienung. Um auch am wachsenden Markt für nachhaltige Produkte partizipieren zu können, verarbeitet die Anlage sicher Rezyklate und recyclebare Rohstoffe.

Anzeige

Mehrere Produktvarianten

Reifenhäuser bietet für seine EVO-FFS-Anlagen neben der Premiumvariante EVO ULTRA COOL 2.0 FFS auch die Standardversion EVO COOL FFS an, um für jeden Bedarf über eine entsprechende Lösung zu verfügen. Alle Anlagen sind dabei mit EVO-Extrudern und Blasköpfen von Reifenhäuser ausgestattet und stellen so optimale Schmelzequalität bei niedrigsten Massetemperaturen sicher.