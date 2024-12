Neuer Tandem-Extruder erweitert Produktionskapazitäten

Investition von über 14 Millionen Euro

Das Werk Constantia Tobepal in Burgos, Spanien, investiert über 14 Millionen Euro in einen neuen Tandem-Extruder. Diese Erweiterung soll das weitere Wachstum auf den Pharma- und Lebensmittelmärkten in Spanien fördern.

Dieses Investitionsprojekt in Höhe von 14,1 Millionen Euro erhöht die Gesamtsumme der in den letzten sechs Jahren getätigten Investitionen in Fertigungsanlagen auf über 45 Millionen Euro. Der neue Extruder wird die Produktionskapazität deutlich steigern, um die wachsende Nachfrage nach Verpackungen für Konsumgüter und OTC-Produkte zu decken. Zusätzlich wird die Anlage als Backup für das Werk in Logroño dienen, was eine konsistente und reibungslose Produktion an beiden Standorten sicherstellt.

Die Verknüpfung der beiden Werke optimiert nicht nur die Produktionskapazitäten, sondern ermöglicht auch eine effizientere Nutzung der Ressourcen.

Während das Werk in Burgos die neue Extrusionslinie betreibt, profitiert Logroño von den gesteigerten Druck- und Weiterverarbeitungskapazitäten. Dadurch wird die Arbeitsbelastung ausgeglichen, und die steigende Nachfrage kann effektiver bedient werden.

Die vollständige Inbetriebnahme der Erweiterung wird bis Mitte 2026 erwartet.