Hidden Champions in Bestform

Die Bundestagswahl ist entschieden, doch die wirtschaftlichen Herausforderungen bleiben groß: Hohe Energiekosten, unsichere Lieferketten und ein rasant wandelnder Markt setzen auch Verpackungshersteller unter Druck. Inmitten dieser Krisenzeiten zeigen Hidden Champions wie Franz Veit und Enulec, dass der deutsche Mittelstand nicht nur überlebt, sondern mit Innovationskraft und Weitblick erfolgreich wächst.

Papier als Innovationstreiber

Papier ist kein Relikt der Vergangenheit, sondern ein Werkstoff der Zukunft: nachhaltig, vielseitig und unverzichtbar für moderne Verpackungen. Die Franz Veit GmbH nutzt dieses Potenzial und entwickelt innovative Papierprodukte. Am Standort Hirschaid entstehen mehr als 10.000 verschiedene Erzeugnisse – von Kassenrollen bis hin zu nachhaltigen Papierverpackungen. Besonders letzterer Bereich wächst mit zweistelligen Zuwachsraten, da immer mehr Unternehmen auf nachhaltige Alternativen setzen. Trotz der volatilen Rohstoffmärkte bleibt Franz Veit mit Flexibilität, regionaler Wertschöpfung, Fachkräften mit einzigartigem Know-how und maßgeschneiderten Technologien auf Erfolgskurs. In dieser Ausgabe von VerpackungsDruck & Converting werfen wir auf den Seiten 36 bis 41 einen detaillierten Blick auf den Erfolg dieses Mittelständlers.

Elektrostatisch und ohne Klebeband

Während Franz Veit mit Papier neue Maßstäbe setzt, prägt Enulec die Druck- und Verpackungsindustrie mit elektrostatischen Systemen. Mit der AST-Technologie hat Enulec eine Lösung für den elektrostatischen Rollenwechsel ohne Klebeband am Wendewickler entwickelt – eine Innovation, die Produktionskosten senkt, Materialeinsparungen ermöglicht und die Nachhaltigkeit steigert.

Diese Entwicklung beweist, dass der Mittelstand nicht nur flexibel, sondern auch technologisch führend ist. Enulec denkt nicht nur über Digitalisierung nach, sondern setzt diese konsequent um. Durch die enge Zusammenarbeit mit Maschinenherstellern, Druckern und Convertern sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer zum Teil patentierten Lösungen hat sich Enulec als unverzichtbarer Partner etabliert. Weitere Details zu dieser richtungsweisenden Technologie finden Sie auf den Seiten 28 bis 30.

Mut als Erfolgsfaktor

Was Franz Veit und Enulec eint, ist ihr unternehmerischer Mut. In Krisenzeiten investieren sie in die Zukunft und treiben Innovationen voran. Sie zeigen, dass Wettbewerbsfähigkeit keine Frage der Unternehmensgröße, sondern der richtigen Strategie und Haltung ist.

Während oft über die Schwäche des Industriestandorts Deutschland debattiert wird, sind diese Unternehmen das Gegenbeispiel: Sie sind der Beweis für die Stärke des industriellen Mittelstands – ein Rückgrat der Wirtschaft, das auch in herausfordernden Zeiten Bestand hat. Ihre Erfolge machen Mut und sind ein Grund, optimistisch zu bleiben.

