Neues Technologiezentrum in Miami

Comexi

Mit der für den Herbst dieses Jahres geplanten Eröffnung des neuen Technologiezentrums (CTec) in Miami möchte Comexi sein Engagement für Qualität und Kundennähe erneut unter Beweis stellen.

Ein umfassendes Konzept

Das CTec gilt als umfassendes Konzept, in dem Innovation, Wissen und Zusammenarbeit zusammenfinden. Wie im CTec Girona werden die hochmodernen Einrichtungen des CTec Miami den Kunden die Möglichkeit bieten, die Technologie des Unternehmens auf exklusive Weise zu testen. Außerdem werden dort zahlreiche interaktive Seminare und Fachschulungen in den Bereichen Flexodruck, Laminierung, Schneiden, Gerätewartung, Farbmanagement und Druckvorstufenprozesse stattfinden. Mit einer Fläche von über 3000 Quadratmetern will das Technologiezentrum in Miami als vielseitiger Knotenpunkt für Schulungen, Forschung und industrielle Vorführungen zu allen Technologien dienen, die das Unternehmen aktuell anbietet.

Anzeige

Mit einem breiten Angebot an Präsenz- und Online-Schulungen und sogar maßgeschneiderten Inhouse-Kursen unterstreicht Comexi seine Entschlossenheit, Fachwissen auf effiziente Weise zu vermitteln. CTec Miami wird jedoch nicht nur ein Schulungszentrum sein. Hier werden auch wertvolle Kundenunterstützungsdienste wie industrielle Tests, Forschung und Entwicklung und Innovation angeboten.

Die CTec Miami ergänzt die bestehenden Einrichtungen und Dienstleistungen von Comexi in der Stadt, zu denen auch ein erweitertes und zentralisiertes Lager gehört, in dem ein umfassender Bestand an Ersatzteilen untergebracht ist, um eine effiziente und zeitnahe Verteilung in den Vereinigten Staaten und Kanada zu gewährleisten. Comexi North America verfügt über ein engagiertes Team von Vollzeittechnikern, die Kunden in ganz Nordamerika Support bieten, während ein Team von Spezialisten rund um die Uhr technische Unterstützung leistet.

35-jähriges Jubiläum in den USA

Vor nunmehr 35 Jahren eröffnete Comexi sein erstes Büro in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der damit verbundene Service machte das spanische Unternehmen nach eigener Einschätzung zu einem führenden Unternehmen und einer Referenz auf dem nordamerikanischen Markt. Die Geschichte von Comexi in die USA begann jedoch nicht in Miami, denn seit 1988 zog die Niederlassung von Milwaukee, Wisconsin, nach Charlotte, North Carolina, bevor es nach Miami ging.