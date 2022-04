Dienes

ICE-Award für TEOC Add-On

Das Familienunternehmen Dienes Werke GmbH & Co. KG hat vom 15. – 17. März 2022 seine Messer, Messerhalter, Schneidsysteme, sowie verschiedene Dienstleistungen im Bereich des industriellen Schneidens auf der ICE 2022 in München präsentiert. Auf diesem wichtigsten Fachforum für die Converting-Industrie ist die Be- und Verarbeitung flexibler und bahnförmiger Materialien ein Kernbereich.

Dienes wurde mit dem diesjährigen ICE-Award in der Kategorie „Digital Converting Solutions“ für sein TEOC „AddOn“ ausgezeichnet, ein integraler Bestandteil des in München vorgestellten TEOC.Holder Concept. TEOC bedeutet „The end of coincidences“ und steht für Dienes neue Marke im Segment Industrie 4.0. Das TEOC „AddOn“ für Messerhalter ist die neuste Entwicklung. Die Integration von Elektronik, Sensorik und Konnektivität ermöglicht ein Upgrade von konventionellen Messerhaltern auf das TEOC-System.

Bereits implementiert und eingesetzt wird TEOC bei den automatischen Schneidanlagen von Dienes. Das System ermöglicht die Erfassung, Analyse und Nutzbarkeit verschiedener Datenparameter. Durch TEOC kann eine Systemintegration in vernetzte Produktionssysteme und Datenaufnahme verschiedener Produktionsparameter in Echtzeit erfolgen. Damit wird nicht nur der fortschreitenden Digitalisierung Rechnung getragen, sondern auch ein Meilenstein in Sachen Rüstzeitreduzierung, Standzeiterhöhung und Fehlervermeidung gelegt. Basierend auf den durch TEOC identifizierbaren Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen lassen sich gezielte Maßnahmen zur Optimierung als auch Fehlervermeidung innerhalb von Produktionsprozessen ableiten.