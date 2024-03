Flexodruckmaschinen und eine neue Extrusionsanlage

W&H / AEP-Gruppe

Die AEP-Gruppe ist seit vielen Jahren Kunde von Windmöller & Hölscher (W&H). Angefangen hat alles im Jahr 2010 mit der Einrichtung ihrer ersten Druckerei. Damals wurden zwei Zentralzylinder-Flexodruckmaschinen installiert, darunter eine von W&H. Heute besitzt AEP fünf W&H-Druckmaschinen, eine Extrusionsanlage soll 2024 folgen.

AEP ist ein Familienunternehmen mit Sitz in der schönen Stadt St.-Pal-de-Mons in der Haute-Loire. Mit seiner strategischen Ausrichtung auf eine hochtechnische und hochmoderne Produktion hat sich das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur in der flexiblen Verpackungsbranche in Frankreich entwickelt. Ein Maschinenpark der neuesten Generation in Verbindung mit einem ERP-System, das alle Prozesse des Unternehmens abdeckt, ermöglicht es dem Unternehmen, alle industriellen Prozesse sehr viel effizienter und in Echtzeit zu verwalten: Rückverfolgbarkeit, Produktionsüberwachung und -analyse bestimmen die tägliche Arbeit.

W&H-Flexodruckmaschinen

Mit fünf von acht Flexodruckmaschinen leistet W&H bereits heute einen wichtigen Beitrag zum Druckgeschäft der AEP-Gruppe. „Die Investition in mehrere Flexodruckmaschinen von W&H bildete die Basis schnell zu wachsen und technologisch führend in unserem Markt zu sein. Die Zuverlässigkeit der W&H-Maschinen gab uns die Möglichkeit, uns in aller Ruhe weiterzuentwickeln”, sagt Hubert Quincelet, CEO und Eigentümer von AEP. Die W&H-Flotte von AEP umfasst vier Achtfarben-Miraflex und eine Achtfarben Primaflex. Die jüngste Anschaffung, eine Achtfarben-Miraflex, wurde im November 2023 in der 2021 erbauten zweiten Druckerei in Betrieb genommen.

Um von Anfang an reibungslose Abläufe zu ermöglichen, erhielt das Bedienerteam eine ausführliche Maschinenschulung am Produktionsstandort in Frankreich. Ziel war es, sich mit den spezifischen Merkmalen und Entwicklungen vertraut zu machen. Solche Schulungen werden von unseren qualifizierten Trainern in der W&H Academy angeboten und können beim Kunden vor Ort oder in unserem Technikum in Lengerich durchgeführt werden.

Neue W&H-Extrusionsanlage

Im Bereich der Extrusion arbeitete die AEP-Gruppe traditionell mit anderen Partnern zusammen. Als Hubert und Charles Quincelet im Februar 2023 W&H am Firmensitz in Lengerich besuchten, waren sie gerade auf der Suche nach einem langfristigen Partner für ihr Extrusionsgeschäft. Während ihres Aufenthalts im W&H-Technologiezentrum für Extrusion und Druck hatten wir ausreichend Zeit, um ihre neue Ausrichtung detailliert zu besprechen. Als Ergebnis dieser Gespräche wurde die Entscheidung getroffen, eine W&H-Extrusionsanlage in den Maschinenpark des Unternehmens zu integrieren. Die 3-Schicht Optimex II wird im Mai 2024 installiert.

Über AEP

Die AEP-Gruppe ist ein mittelständisches Unternehmen in Familienbesitz, das seit über 25 Jahren im Markt tätig ist und seinen Sitz in St-Pal-de-Mons in der Haute-Loire im Herzen Frankreichs hat. Das Unternehmen ist auf die Herstellung flexibler Kunststoffverpackungen aus Polyethylen spezialisiert und in den Bereichen Blasexdrusion, Flexodruck und Beutelverpackung tätig. Das Unternehmen bietet eine breite Palette maßgeschneiderter Produkte für verschiedene Sektoren, insbesondere für die Lebensmittelindustrie, an.

Mit 140 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 65 Mio. Euro (Exportanteil von 40 %) ist die AEP-Gruppe ein wichtiger Akteur im Bereich PE-Verpackung in Frankreich. Jährlich verarbeitet das Unternehmen 24.000 Tonnen PE, davon über 50 % bedruckte Folien. Damit ist das Unternehmen einer der führenden Flexodrucker Frankreichs. AEP engagiert sich sehr für die Nachhaltigkeit. Alle Produkte des Unternehmens sind seit langem zu 100 % recycelbar und bestehen aus einem einzigen Material. Aber AEP stellt nicht nur recycelbare Produkte her, sondern verwendet auch recyceltes Material in seinen Extrusionsprodukten. Recycelte Materialien werden je nach Kundenanwendung in den Produkten verwendet.