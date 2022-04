Erhardt+Leimer

Bahnlaufregelsystem für Blasfolienanlagen

Bahnlaufregelsysteme der Produktfamilie ELGUIDER tragen zu einer permanent positionsgenauen Ausrichtung der Bahn sowie einen präzisen Wickelaufbau bei unterschiedlichsten Materialien und Applikationen bei. Sie sorgen so für hohe Qualität und Produktivität und reduzieren Fehlerquoten auf ein Minimum.

Die neue EL.NET-Technologie ist für die Anforderungen von Industrie 4.0 ausgelegt und bietet darüber hinaus eine sehr einfache Bedienung.

Alle Regelsysteme von Erhardt+Leimer verfügen über integrierte Feldbus-Schnittstellen zur uneingeschränkten Vernetzung und können mit jedem Standard-Browser via Web-based-Management in Betrieb genommen werden.

Das Drehrahmensystem DRB33

Das Drehrahmensystem DRB33 in Rahmenbauweise ist mit verschleißfreier, bürstenloser Antriebstechnik für maximale Regelgenauigkeit und Regeldynamik in der Extrusionsindustrie ausgestattet. Das System ist ausgelegt für Bahnkräfte bis 700 N und Walzendurchmesser von 80/100/120/160 mm. Es ist kombinierbar mit dem FX 42/52 Ultraschall-Kantensensoren für Kunststoffmaterialien und verfügt über die motorische Sensorpositionierung VS 80 für häufige Formatwechsel. DRB33 ist vernetzbar via Ethernet mit EL.NET-Regelsystemen in Stern- oder Reihentopologie und optional mit integrierter Feldbusschnittstelle Ethernet/IP, Ethernet UDP oder Profinet ausgestattet. Darüber hinaus bietet das Drehrahmensystem einfache Service- und Diagnosemöglichkeit durch Web-based-Management basierend auf einem Standard-Webbrowser.