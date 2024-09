18 Mikrometer dünne MDO-PE Folie

25 Prozent Materialeinsparung

Reifenhäuser Blown Film hat nach eigenen Angaben auf ihren EVO-Blasfolienanlagen mit der patentierten EVO Ultra Stretch MDO-Technologie die weltweit erste nur 18 Mikrometer dicke MDO-PE-Folie produziert, die bei mechanischen Eigenschaften, Optik und Weiterverarbeitung mit allen bisherigen Marktstandards mithält oder sie übertrifft. Die Folie ist in Zusammenarbeit mit dem Rohstoffhersteller LG Chem und dem Druckspezialisten Bobst entwickelt und auf Praxistauglichkeit getestet worden. Die neue 18-Micron-Folie senkt den Materialeinsatz im Vergleich zu bisher üblichen Foliendicken von 25 Mikrometer um rund 25 Prozent. Die Produktion voll recyclebarer Monomaterialstrukturen wird damit deutlich wirtschaftlicher.

Christoph Lettowsky, Senior Product Manager bei Reifenhäuser Blown Film erklärt: „Maschinenbauer und auch Hersteller verfolgen schon länger das gleiche Ziel: In voll recycelbaren All-PE Lösungen nicht mehr Material einzusetzen als in herkömmlichen PET-PE Laminaten. Technisch wird dies aufgrund der unterschiedlichen Dichten der PET-Folie und MDO-PE-Folie erreicht, wenn die 12 µm PET-Folie durch eine 16 bis 17 µm dünne MDO-PE-Folie ersetzt wird. Mit der Reduktion auf 18 µm ist uns ein bedeutender Schritt in diese Richtung gelungen – mit weiterem Downgauging-Potential für die Zukunft.“

Hohe Prozessstabilität dank EVO Ultra Stretch



Möglich gemacht hat diesen Entwicklungssprung die Kombination der MDO Technologie Ultra Stretch mit geeigneten Rohstoffen. Dank der patentierten Position der Ultra Stretch Einheit, direkt im Abzug der Anlage, wird die Folie aus erster Wärme verstreckt. Das macht den Prozess besonders zuverlässig. Reifenhäuser hat die 18-Micron-MDO-PE-Folie in den Testläufen über viele Stunden hinweg stabil und reproduzierbar hergestellt.

Festigkeiten und Optik

Trotz der geringen Foliendicke müssen Produzenten bei den optischen und mechanischen Eigenschaften keinerlei Kompromisse eingehen. Mit einem E-Modul MD größer 1.400 MPa und einem E-Modul TD größer 1.100 MPa erreicht die 18-Micron-MDO-PE-Folie den heutigen Marktstandard für verstreckte PE-Folien. Bei den optischen Eigenschaften schneidet die 18-Micron-MDO-PE-Folie mit einem Haze kleiner 5 Prozent sogar besser ab als der Marktstandard, der bei einem Haze von 6 bis 7 Prozent liegt.

Druckergebnisse beeindrucken



Auch in der Weiterverarbeitung hat die 18-Micron-MDO-PE-Folie hervorragend performt und alle Erwartungen des Druckspezialisten BOBST übertroffen. Davide Rossello, Head of Competence Center and Process Manager Gravure bei BOBST sagt: „Wie sich diese extra dünne 18-Micron-MDO-PE-Blasfolie auf unseren Druckmaschinen verhält, ist einzigartig auf dem Markt. Wir haben die Folie bei hohen Geschwindigkeiten von bis zu 500 m/min bedruckt – mit hervorragenden Ergebnissen in Bezug auf Druckqualität und Registerleistung. Aber noch beeindruckender war, dass wir die Qualität unserer Maschine beim Druck im BOBST oneECG-Verfahren demonstrieren konnten, indem wir bei 300 m/min (und mehr) hervorragende Druckergebnisse erzielten.”

Ziel gemeinsam erreicht

Das Entwicklungsprojekt der Partner LG Chem, Bobst und Reifenhäuser zeigt, was möglich ist, wenn hervorragende Maschinen, Verfahren und Materialien aufeinandertreffen. Das Ergebnis ist eine MDO-PE-Folie, die dank Downgauging die Herstellkosten voll recyclebarer Verpackungen senkt, deren Product Carbon Footprint reduziert und dank hervorragender Produkteigenschaften eine nachhaltigere Weiterverarbeitung ermöglicht.