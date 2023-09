Ein disruptiver Ansatz zu mehr Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit

Comexi

Comexi bietet mit der lösemittelfrei arbeitenden Zentralzylinder-Offsetdruckmaschine Offset-CI eine nachhaltige wie auch effiziente Technologie zur hochqualitativen Herstellung recycelbarer flexibler Verpackungen.

Flexible Verpackungen und Marktveränderungen

Flexible Verpackungen bieten zahlreiche Vorteile für die sichere Befüllung zahlreicher Güter und haben sich in einem breiten Spektrum von Anwendungen als eine der besten nachhaltigen Alternative zu starren Verpackungslösungen erwiesen. Dennoch gibt es noch einige Bereiche, die in den kommenden Jahren in der Lieferkette für flexible Verpackungen sowie bei Aspekten am Ende des Lebenszyklus verbessert werden müssen. Die anstehenden und teilweise bereits umgesetzten Verordnungen für flexible Verpackungen werden Veränderungen in den Bereichen Design, Materialien, Prozesseffizienz, Ressourcen sowie der Sammlung, Sortierung und Wiederverwertbarkeit wertvoller Abfallstoffe entsprechend vorantreiben. Dies veranlasst Verarbeiter und Markeninhaber nach alternativen Lösungen jenseits der traditionellen Verpackungsherstellung zu suchen.

Die Auswirkungen des CO 2 -Fußabdrucks

Der Grad der Nachhaltigkeit von Verpackungsprodukten wird durch eine Bewertung des Lebenszyklus (Carbon Footprint Impact) gemessen werden. Denn diese Analyse kann vergleichbare Bewertungen zwischen verschiedenen Lösungen liefern und damit die Weiterentwicklung bester Herstellungspraktiken und somit die Bereitstellung zukünftiger innovativer Lösungen fördern und vorantreiben.

Um den CO 2 -Fußabdruck flexibler Verpackungen zu reduzieren, sollten die folgenden Hauptthemen berücksichtigt werden:

Gestalterische Auslegung der Verpackung für die Wiederverwendung und/oder nach den Richtlinien für wiederverwertbare Verpackungen („Design for Recycling“)

Verringerung der Materialstärke und der Anzahl der Materialschichten (Monolayer-Verbunde)

Verwendung von weniger schädlichen Materialien, Druckfarben, Klebstoffen und Beschichtungen sowie Einhaltung der Vorschriften für Sammlung, Sortierung und Wiederverwertbarkeit

Betriebliche Effizienz im Produktionsprozess in Bezug auf Energie, Ressourcen, Verbrauchsmaterialien, Emissionen und Abfälle.

Offset CI als lösemittelfreie Druckoption

Comexi bietet eine breite Palette von Maschinen und Lösungen für den Markt der flexiblen Verpackungen und Etiketten an. Hinsichtlich der Nachhaltigkeit hebt sich die Zentralzylinder-Offsetdruckmaschine Offset CI als eine überaus geeignete lösemittelfreie Option ab. Höchste Druckqualität wird erreicht durch die Verwendung von elektronenstrahlhärtenden (EB) Farben und Lacken.

Der Comexi Offset CI kombiniert Offset- und Flexodruck unter Verwendung eines zentralen Druckzylinders (CI), wobei die Vorteile des Offsetdrucks und die Sicherheit migrationsarmer EB-Farben und -Lacke genutzt werden. Darüber hinaus bietet die Auslegung als CI-Maschine die Voraussetzung für eine sehr gute Registerhaltigkeit auf einer Vielzahl von Substraten für eine breite Palette von Anwendungen.

Diese vielseitige Offsetdruckmaschine ist ausgelegt für den On-Demand-Druck und reduziert dadurch den Verbrauch der jeweiligen Substrate. Der schnelle und kostengünstige Vorstufenprozess verwendet Offsetplatten, die mit einem CtP-Verfahren in wenigen Minuten bebildert werden, was schnelle Auftragswechsel ermöglicht. Dies ist vor dem Hintergrund schrumpfender Auflagenhöhen ein prozesstechnisch und wirtschaftlich bedeutender Aspekt.

Eine höchst nachhaltige Produktionslösung

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die Comexi Offset CI zu einer besonders nachhaltigen Drucklösung machen. EB-basierte Farben und -Beschichtungen sind eine optimale Alternative zu lösemittelbasierte und bieten weniger Emissionen, einen geringeren Farb- und Energieverbrauch sowie eine sicherere Druckumgebung.

Herkömmliche lösemittelbasierte Druckverfahren (Flexo- und Tiefdruck) erzeugen erhebliche Mengen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC), die in Abluftreinigungsanlagen verbrannt werden, aber von den Druckereien energetisch genutzt werden. Für jede Tonne verbrannter flüchtiger organischer Verbindungen entstehen während des Verbrennungsprozesses durchschnittlich zwei Tonnen CO 2 -Emissionen. In diesem Fall kann Offset CI mit EB-Härtungstechnologie laut einer Studie über den durchschnittlichen Jahresdruck einer einzelnen Druckmaschine 40-130 Tonnen VOC-Emissionen und das Äquivalent von 75 bis 150 Tonnen CO 2 -Emissionen einsparen. Diese Schätzung basiert ausschließlich auf dem Druckprozess, ohne Materialbeschaffung, Verbrauchsmaterialien und Logistik.

Offset CI verwendet eine Elektronenstrahl-Härtungsanlage anstelle von Wärmetrocknung, was hohe Druckgeschwindigkeiten und einen sehr registergenauen Druck auf dünnes und temperaturempfindliches Material wie MDOPE oder BOPE ermöglicht. Darüber hinaus wird durch die partielle Vernetzung die thermische Beständigkeit der äußeren Verpackungsschicht leicht verbessert.

EB-Lacke sind hochgradig chemikalien-, hitze-, siegel- und kratzbeständig und damit eine ideale Lösung für den Schutz der Oberfläche von Monomaterial-Polyolefinen oder papierbasierten Verpackungen. Darüber hinaus kann der Oberflächendruck einige komplexe Kaschierungen ersetzen und eine effiziente und sofortige Lieferung ermöglichen. Der Oberflächendruck ist die beste Option für Deinking-Technologien, die bevorzugt eingesetzt werden und für den Recyclingprozess immer wichtiger werden.

Offset-EB-Farben werden seit vielen Jahren von einer Vielzahl von Herstellern angeboten. Sie enthalten keine Fotoinitiatoren und sind für Lebensmittelverpackungen zugelassen. Die EB-Farben trocknen nicht im Druckwerk, was Farbwechsel reduziert und Zeit und Farbabfall spart. Die Offset CI verwendet entweder Skalenfarben oder Prozesse mit erweitertem Farbumfang (ECG = Extended Colour Gammut), um jede im Design verwendete Farbe zu reproduzieren.

Die automatische Waschfunktion in den Druckwerken bedeutet, dass sich bei jedem Farbwechsel im Vergleich zu herkömmlichen lösemittelbasierten Druckfarben die Abfallmengen spürbar reduzieren. Bei der Verwendung von Prozessen mit erweitertem Farbraum bietet Offset CI eine verbesserte Druckdefinition und einen hochwertigen Registerdruck mit weichen Übergängen. Im Vergleich zum Flexodruck werden damit Einschränkungen bei der Auswahl der richtigen Rasterwalzen überwunden.

Außerdem verwendet Comexi Offset CI preisgünstige, wiederverwertbare Offset-Aluminiumplatten. Dies bietet Flexibilität bei der Änderung von Designs, Logos, Texten oder Farben und bedeutet die kostengünstige Umsetzung und Einführung geänderter oder neu entwickelter Designs zu geringeren Kosten. Die preisgünstigen Platten (5 bis 7 Euro pro Stück), die hohe Druckqualität und die ECG-Fähigkeiten ermöglichen häufige Gruppendesigns und den Druck mehrerer SKUs in ein und derselben Auflage. Das spart Kosten, Zeit und Makulatur und erhöht die Produktivität. So wird beispielsweise ein Druckauftrag, bei dem fünf Designs in einem einzigen Druckdurchgang zusammengefasst werden, fünfmal größer. Dies reduziert die Makulatur und Umrüstzeiten proportional um den Faktor 5.

Preisgekrönte Ergebnisse

Weltweit sind zahlreiche Offset-CI-Druckmaschinen in Betrieb, und die Verpackungshersteller bieten die damit verbundenen Vorteile für eine breite Palette von Anwendungen für flexible Verpackungen und Etiketten. Das Unternehmen Chemosvit Folie mit Sitz in der Slowakei istein Vorreiter bei der Einführung mit der Comexi Offset CI hergestellter nachhaltiger und recycelbarer Verpackungen. Daher erhielt das Unternehmen im Jahr 2023 erneut eine Auszeichnung von der World Packaging Organisation.

