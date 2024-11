Brillante Drucklösungen mit Wasserfarben: Für Kaffeeverpackungen und mehr

Follmann

Die gezielte Weiterentwicklung von Bindemittelsystemen und Additiven auf Wasserbasis hat zu leistungsfähigen wässrigen Farbsystemen geführt, die durch gestochen scharfe Druckqualität überzeugen. Diese Farbsysteme unterstreichen den Qualitätscharakter einer Verpackung und zeichnen sich durch hervorragende Werte in der Verbundfestigkeit aus. Sie lassen sich problemlos auf den im Markt befindlichen Flexodruck-Maschinen einsetzen. Das sind gleich mehrere Gründe, einmal neue Wege zu gehen, wie das Beispiel eine Verpackung im Premium Segment Kaffee zeigt.

Auch wenn wasserbasierte Farbsysteme im Aufbau den lösemittelbasierten Systemen (LM-Farben) prinzipiell sehr ähnlich sind, ermöglichen die wasserbasierten Bindemittelsysteme den Einsatz eines sehr hohen Pigmentanteils in den Farben. Dies führt zu einer hohen Deckkraft und Brillanz der Wasserfarben, was sich in der Druckqualität wässriger Systeme widerspiegelt und höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Hohe Druckqualität

Um den heutigen Stand der wässrigen Farbsysteme zu demonstrieren, hat Follmann in Zusammenarbeit mit Partnern eine Kaffeeverpackung umgesetzt, die in ihren Ansprüchen höchste Druckqualität und hervorragende Verpackungseigenschaften vereint. Sie zeigt eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit wasserbasierter Farbsystemen hinsichtlich Qualität im Druck, Haftungseigenschaften im Verbund und hohe Beständigkeiten auf den Verpackungsmaschinen.

Die hohe Farbkraft der Wasserfarben zeigt sich sowohl im tiefen Schwarz auf der Vorder- und Rückseite der Verpackung als auch im satten Rot der Seitenteile. Sie sorgt dafür, dass die Farben kräftig und lebendig zum Ausdruck kommen, was die visuelle Attraktivität erhöht und das Design professionell und äußerst ansprechend erscheinen lässt. Feine Details und scharfe Konturen in der Negativschrift kommen bestens zur Wirkung.

Druck gerasterter Halbtöne

Mit Wasserfarben kommen alle im Flexodruck üblichen Rasterweiten bis zu 80 Linien/cm zum Einsatz sowie auch frequenzmodulierte Rastertechnologien. Im Vergleich zu LM-Farben besitzen Wasserfarben im Rasterdruck einen geringeren Tonwertzuwachs, die Rasterpunkte drucken schärfer und spitzer aus. Betrachtet man den Spitzlichtbereich im Detail, beginnt dieser sehr weit unten mit der Wiedergabe kleinster Rasterpunkte, die in zarte Verläufe übergehen.

Druckmaschinen

Verarbeiten lassen sich die wässrigen Farbsystem auf allen modernen Flexodruck-maschinen die heute im Markt sind, so dass keine speziellen Investitionen erforderlich sind. Dies ist auch ein wichtiger Punkt, wenn es um einen Test mit wässrigen Farbsystem geht. Wasserbasierte Farben haben etwa den dreifachen Trocknungskoeffizienten im Vergleich zu LM-Farben, was auf die unterschiedlichen Verdunstungszahlen von Wasser und den in LM-Farben verwendeten Alkoholen zurückzuführen ist. Moderne Maschinen sind so ausgelegt, dass sie mit einer entsprechend großen Luftmenge bei etwa 60°C arbeiten, wobei bei Wasserfarben weniger Umluft verwendet wird, um die Feuchtigkeit aufzunehmen. Dadurch wird sichergestellt, dass jede Einzelfarbe ausreichend getrocknet ist, bevor die nächste Farbe aufgetragen wird. Da keine schnellverdunstenden Lösemittel enthalten sind, zeichnen sich Wasserfarben im Druck generell durch eine hohe Konstanz aus.

Praxisbeispiel

Gedruckt wurde die Kaffeeverpackung bei Ekaflex in Malgesso (VA), Italien. Hinsichtlich der Anwendung von Wasserfarben im Druck ist herauszustellen, dass für die Betreiber insgesamt geringere Auflagen bestehen, was generell von Vorteil beim Einsatz von Wasserfarben ist, da kaum Emissionslast durch flüchtige organische Verbindungen (VOC) besteht. Die wässrigen Farben der Follmann Serie Folco Aquaflex Premium L sind gänzlich VOC-frei formuliert. Somit sind keine Anlagen zur Reinigung der Abluft erforderlich.

Druckproduktion

Die Kaffeeverpackung wurde mit den folgenden Parametern gedruckt:

Achtfarben-CI-Flexodruckmaschine von Uteco

Geschwindigkeit: 250 m/min

Substrat: PET 12my

Rasterweite der Flexodruckforman: 54 l/cm

Rasterwalzen:

– Intensiv-Schwarz: 200 l/cm 9 cm³/m²

– Cyan: 420 l/cm 4,5 cm³/m²

– Magenta: 420 l/cm 4,5 cm³/m²

– Black: 420 l/cm 4,5 cm³/m²

– Yellow: 420l/cm 4,5 cm³/m²

– Weiss: Apex GTT 12 cm³/m²

Rasterwalzen

Die Empfehlungen zu Rasterwalzen für den Einsatz von Wasserfarben gehen zu Näpfchengeometrien mit geringer Tiefe, die das Entleerungsverhalten der polaren Farbe erleichtern. Durch die hohe Pigmentierungsmöglichkeit der Wasserfarben wird auch bei den daraus resultierenden niedrigen Farbschichtdicken eine gute Farbdeckung erzielt. Im Rasterdruck wirken sich die polaren Kräfte der Wasserfarben dann in einem punktscharfen Druck aus.

Eingesetzte Druckfarben

Für den Druck der Kaffeeverpackung kam das wasserbasierte Farbsystem der Folco-Serie von Follmann zum Einsatz:

Weiß: 15050-028 Folco Aquaflex Premium L 71013 White

Verschnitt: 15050-030 Folco Aquaflex Premium L 92014 Extender

Konzentrat: 15060-050 Folco Pac conc 10131 Yellow

15060-043 Folco Pac Conc 25711 Magenta

15060-067 Folco Pac Conc 31531 Cyan

15060-072 Folco Pac Conc 80071 Black

Verhältnis: 60 Teile Verschnitt und 40 Teile Konzentrat,

Druckfarben VOC-frei

Verbundwerte und Siegelbeständigkeit

Die kontinuierliche Weiterentwicklung wasserbasierter Bindemittelsysteme führte zu exzellenten Haftwerten der Wasserfarben auf unterschiedlichen Substraten. Zusammen mit der verfahrenstechnisch notwendigen Corona-Vorbehandlung und dem Einsatz gängiger Klebstoffsysteme werden so hohe Verbundwerte beim Kaschieren erzielt.

Die Echtheitseigenschaften der Bindemittel und Pigmente der Wasserfarben sind auch bei hohen Siegeltemperaturen, beispielsweise bei Kaffeeverbunden, absolut farbstabil. Sie verhindern so farbliche Veränderungen der Verpackungen beim Siegelvorgang auf den Abpackmaschinen. Mit diesen Eigenschaften bieten sie für Verpackungsentwickler und Markenartikler Verpackungslösungen nach Maß, die in den verschiedensten Anwendungssegmenten bei Lebensmittelverpackungen, Tiernahrung, Kosmetik oder anderen Produkte zur Anwendung kommen.

Wasserfarben im Wandel

Wasserfarben haben eine lange Tradition, doch lange Zeit galten sie gegenüber lösemittelbasierten Systemen als unterlegen. Heute hat sich diese Situation grundlegend geändert. Es ist an der Zeit, mit Missverständnissen und Vorurteilen aufzuräumen – insbesondere mit der falschen Annahme, dass Wasserfarben zwingend Primer für eine gute Haftung benötigen. Die Entwicklung moderner wässriger Farbsysteme hat Lösungen hervorgebracht, die sowohl umweltfreundlich als auch qualitativ überzeugend sind.

Diese modernen wasserbasierten Farbsysteme bieten eine hohe Effizienz und können, wie das Beispiel der Kaffeeverpackung zeigt, problemlos auf bestehenden Flexodruckmaschinen eingesetzt werden – ohne teure Neuanschaffungen. Das Beispiel beweist, dass auch andere Druckereien den Einsatz von Wasserfarben auf ihren Maschinen realisieren können, was der gesamten Branche neue Möglichkeiten eröffnet. So lassen sich qualitativ hochwertige Drucklösungen umsetzen und gleichzeitig Anlagen umweltfreundlich betreiben.

Für einen erfolgreichen Übergang ist es entscheidend, das Drucksaal-Team im Umgang mit Wasserfarben zu schulen und die Besonderheiten des Farbsystems zu vermitteln. Dadurch wird die notwendige Akzeptanz gefördert und der Übergang zu einer umweltfreundlicheren Produktion erleichtert, die zudem von geringeren behördlichen Auflagen profitiert.

Ekaflex: Innovation und Nachhaltigkeit im Druck ausgezeichnet

Ekaflex wurde 2005 von Karim Nardin und Emiliano Besozzi in Malgesso (VA), Italien, gegründet, mit dem Ziel, ein Unternehmen mit einem stark innovativen Charakter und einer „grünen Seele“ aufzubauen. Einige Jahre später erweiterten Cristian Nardin und Marco Carrara das Führungsteam. Dank kontinuierlicher Innovation, der ständigen Suche nach leistungsfähigeren Materialien und Investitionen in moderne Druck- und Converting-Technologien hat Ekaflex bereits zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten. Dazu zählt auch der „Best in Flexo Award Mailand 2023“ für die Verpackung „Caffé in grani Lorenzo“.

Follmann: Spezialchemie mit globaler Präsenz

Die Follmann GmbH & Co. KG wurde 1977 als familiengeführtes Unternehmen gegründet und hat ihren Sitz in Minden, Nordrhein-Westfalen. Als Anbieter von Spezialchemikalien, darunter wasserbasierte Druckfarben, Klebstoffe, Beschichtungen und Verkapselungstechnologien, ist Follmann international tätig. Mit Tochtergesellschaften in England, Polen, China und den USA beschäftigt die Follmann Chemie Gruppe über 900 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von mehr als 250 Millionen Euro.