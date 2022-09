Wie Straub-Verpackungen bei Wellpappenprodukten den Digitaldruck einsetzt

Vom Webshop bis zum fertigen Produkt

Im Wellpappendruck kommen immer häufiger Digitaldrucksysteme zum Zug. Die Gründe liegen auf der Hand: zum einen werden die Auflagen geringer, zum anderen möchten die Kunden ihre Markenbotschaften in kürzeren Abständen variantenreicher und zeitlich flexibler produzieren lassen.

Eine Verpackungsdruckerei, die sich auf diese Trends eingestellt hat, ist die Straub-Verpackungen GmbH in Bräunlingen (Baden-Württemberg). Die Schwarzwälder bieten nicht nur Digitaldruckanwendungen an, sondern haben sich mit einem Bestellservice im eigenen Webshop am Markt positioniert.

Straub-Verpackungen ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein traditioneller Wellpappen-Spezialist, der natürlich auch im Flexodruck und im Offsetdruck produziert, den Digitaldruck für sich nützen kann. Das Unternehmen blickt auf eine 200-jährige Geschichte zurück, ist aber sehr innovativ unterwegs. 2018 hat Straub sein Werk IV, das sich auf den Digitaldruck konzentriert, in Betrieb genommen. Nur zwei Jahre später erfolgte die Einweihung eines neuen Logistikzentrums. Auf 15.500 qm entstanden zwei Hochregallager, ein Versandbereich, sowie ein Verwaltungsgebäude. Die Palettenkapazität liegt heute bei 31.000 Paletten.

Digitaldruck-Technik von Durst

Im Digitaldruck produziert Straub-Verpackungen mit einer Durst RHO 1330 Multi Pass und einer Durst SPC 130 Single Pass. Während sich die Durst SPC 130 Single Pass aufgrund ihrer hohen Produktivität und Druckgeschwindigkeit für Stückzahlen ab 1.000 Stück empfiehlt, wird die Durst RHO 1330 Multi Pass eher für kleine Stückzahlen bis zur Auflage 1 eingesetzt.

Und die Kunden wissen die hohe Flexibilität und Schnelligkeit des Digitaldrucks zu schätzen: Besonders beliebt ist der Digitaldruck bei Aktionsverpackungen, wie z. B. für Produkteinführungen oder bei saisonalen Motiven. Sieht man sich die Produktpalette von Straub an, so steht die Produktion von Verkaufsdisplays, Versandverpackungen, Flaschenverpackungen, Bag-in-Box, Trays oder Shelf-Ready-Verpackungen im Mittelpunkt.

Kundenorientierter Bestellservice im eigenen Online-Shop

Passend zum Digitaldruck hat Straub-Verpackungen auch einen Onlineshop für Verkaufsdisplays aufgebaut. Die bequeme Customer Journey steht hier im Vordergrund – die Kunden kommen in nur drei Schritten zu ihrem Wunschverkaufsdisplay: Zunächst wählen sie die Art und Form ihres Verkaufsdisplays. Zur Auswahl stehen aktuell: Verkaufsdisplay 3 Lagen, Bag in Box 3 Liter, Pyramidendisplay sowie Einkaufskörbe bzw. Einkaufskartons. Nach der Auswahl konfiguriert der Kunde das Display nach seinen Vorstellungen. Im dritten Schritt wird das Druckmotiv festgelegt. Entweder wählt der Kunden zwischen angebotenen Druckvorlagen und individualisiert sie mit seinem Logo oder gestaltet das Motiv komplett selbst. In Echtzeit kann er dann alles als 3D-Modell betrachten.