Schneller und mit neuen Workflow-Lösungen für Automatisierung und Farbprofil-Erstellung

Rolleninkjetmaschine HP PageWide Advantage 2200

Auf den Hunkeler Innovationdays 2023 Ende Februar in Luzern, stellt HP seine Weiterentwicklungen für das im vergangenen Jahr auf den Markt gebrachte Inkjet-System HP PageWide Advantage 2200 vor.

Bei den Präsentationen am HP-Stand wurden unter anderem Solimar Chemistry, eine modulare und konfigurierbare Plattform von Workflow-Softwarelösungen, und Spencer Metrics, eine Software für die Datenerfassung und Produktivitätsberichte, vorgestellt. Zudem wurden HP Workflow-Lösungen vorgeführt, darunter der neue HP Smart Workcell Controller, HP Site Flow und SmartStream Production Elite Lösungen. Der HP PageWide Advantage 2200 druckt jetzt im “Quality Mode” (2400 dpi) mit hoher Geschwindigkeit von 152 Metern pro Minute. “Wir freuen uns, den HP PageWide Advantage 2200 zum ersten Mal in Europa vorstellen zu können”, sagt Annette Friskopp, Global Head und General Manager bei HP PageWide.

Technische Eigenschaften

Die neue HP-Druckmaschine ist ein Rollen-Inkjetdrucksystem (Schön- und Widerdruck) mit einer Druckbreite von von bis zu 521 mm. Laut HP wurde die HP PageWide Advantage 2200 für die Anwendungsbereiche Akzidenzdruck, Verlagsprodukte und Mailingproduktionen konzipiert. In Lunzern war die Maschine mit einem Hunkeler Abwickler Unwinder UW8 und einem Hunkeler Aufwickler Rewinder RW8 konfiguriert.

Die PageWide Advantage 2200 lässt sich für Schwarzweiß- oder Farbdrucke einsetzen und kann je nach Qualitätsstufe mit Druckgeschwindigkeiten von 101 bis 244 m/min produzieren. Die native Auflösung erreicht 2400 dpi. Hierbei bietet das System eine bis zu 8-fache Düsenredundanz. Die HP PageWide Advantage 2200 verarbeitet ein breites Spektrum an Mediengewichte von 40 g/m2 bis zu 300 g/m2. Die Druckmaschine mit ein bis drei Trocknermodulen ergänzbar. Herstellerangaben zufolge schafft die Maschine ein Druckvolumen von 42 bis 85 Mio. A4-Seiten pro Monat.

HP war es bei der Entwicklung der neuen Plattform wichtig, dass der Wartungsaufwand reduziert wird und gleichzeitig die Zuverlässigkeit erhöht und somit die Verfügbarkeit gesteigert wird. Die Digitaldruckkmaschine ist mit einem neuartigen High Efficiency Drying (HED)-System, das den Stromverbrauch bei höheren Geschwindigkeiten minimiert, ausgestattet.

Bei den Vorführungen in Luzern wurde das Drucksystem in einer Konfiguration mit zwei Trocknern gezeigt, die bei maximaler Leistung schätzungsweise bis zu 20 Prozent weniger Energie als die Konfiguration mit drei Trocknern benötigt. Dennoch ist die Produktion auf sehr vielen unterschiedlichen Substraten möglich. Dazu gehören eine Reihe von gestrichenen und ungestrichenen Burgo-, UPM-, CVG-, Mondi-, Sappi-, Navigator- und Arctic-Materialien, Standard-Offsetpapiere und die neu angekündigten, gestrichenen ColorPRO Materialien.

Feedback von Anwendern in Deutschland und Amerika

Ein Kunde, der in der PageWide Advantage 2200 investiert hat, ist Elanders aus Waiblingen. Das deutsche Unternehmen positioniert sich als Supply-Chain-Management-Unternehmen für Druck- und Verpackungslösungen. “Mit der PageWide Advantage 2200 von HP können wir jetzt auf Standard-Offsetmaterial, einschließlich schwerem Material, drucken, was es uns ermöglicht, profitablere Aufträge anzunehmen”, so Sven Burkhard, President der Print & Packaging Elanders Group.

Ein der zwei amerikanischen Beta-Tester, Kevin Hughes (Chief Operating Officer des Direct-Marketing Spezialisten SG 360°) sagte bereits im letzten Herbst: ” Wir waren erfreut zu sehen, dass das Team von HP PageWide Advantage 2200 die Installattion in einer Woche abgeschlossen hat. Innerhalbe weniger Wochen, nachdem die Druckmaschine in Betrieb war, haben wir über 20 Millionen Bilder gedruckt und dies in einer hervorragenden Qualität.”

Ann Gayou (Senior Vice President of Plant Management bei O´Neil Digital Solutions) erzählte: ” Als langjähriger Kunde und Partner des HP PageWide-Teams haben wir schon 13 PageWide-Rollendruckmaschinen gekauft und freuen uns schon jetzt sehr über die Installation, dass bei uns die allererste der neuen HP-Maschinen installiert wurde.”

Der Smart Workcell Controller

Der Smart Workcell Controller von HP soll durch intelligentes Sortieren, die Stapelverarbeitung von Dateien und beim Ausschießen zur Optimierung der Druckmaschine beitragen. Rüststopps und Produktionsverzögerungen sollen reduziert oder sogar eliminiert werden.

Zusätzlich kündigt HP die Advanced Color Suite an, eine Reihe von integrierten Lösungen von Partnern wie X-Rite und CGS Oris. Dazu gehören laut HP benutzerfreundliche Funktionen für Sonderfarben und eine Lösung, mit der ICC-Profile schneller und einfacher erstellt werden können. Mit der Advanced Color Suite sollen die Anwender eine genaue Farbwiedergabe von Bildern und Markenfarben erzielen können und gleichzeitig von einem vereinfachten, optimierten Prozess profitieren.