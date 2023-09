Neuer Präsident von Screen Europe wird Osamu Yamagata

Digitaldruck

Bei Screen Europe wird Osamu Yamagata zum 1. Oktober die Nachfolge von Akihiro Fujii als Präsident antreten. Fujii kehrt nach Japan zurück, um in den Vorstand von Screen Graphic Solutions Co. in Kyoto einzutreten. In seiner neuen Position ist Osamu Yamagata verantwortlich für die weitere Entwicklung in dem Geschäftsbereich Graphic Arts des japanischen Hightech-Unternehmens in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA).

Zu Yamagatas Aufgaben gehört die Inkjet-Digitaldrucktechnologie von Screen: Truepress JET für den Akzidenzdruck, Truepress LABEL für die Etikettenherstellung und die neu entwickelte True-press-PAC-Reihe für die Produktion von flexiblen Verpackungen. Hinzu kommt Screens Computer-to-Plate (CtP)-Bereich.

Vor seiner Ernennung zum Präsidenten war Osamu Yamagata Vice President und Global Sales Manager. Im Jahr 2018 fing er bei Screen an als Verkaufsleiter für Etikettendruck. Osamu Yamagata verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung, da er mehr als 16 Jahre in Argentinien, Brasilien und Hongkong gearbeitet hat. Neben seiner Muttersprache Japanisch spricht er auch Englisch, Portugiesisch und Spanisch.

Bui Burke, Senior Vice President von Screen Europe, sagt: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Herrn Yamagata in seiner neuen Rolle als Präsidenten von Screen Europe. Er bringt eine Menge Fachwissen und internationaler Erfahrung mit, die uns helfen wird, um unseren Erfolg in digitale Inkjet-Drucksysteme für den Hochgeschwindigkeits-Endlosdruck, den Etikettendruck und die Verpackungsmärkte in der EMEA-Region weiter auszubauen. Wir danken unserem Kollegen Akihiro Fujii für seine Leitung in den letzten Jahren als Präsident in unserer Region. Wir gratulieren ihm zu seinem Aufstieg in den Vorstand von Screen Graphic Solutions Co., Ltd in Kyoto.”

Osamu Yamagata sagt: „Ich bin sehr begeistert, diese neue Rolle zu übernehmen und uns zusammen auf diese aufregende Reise zu begeben. Ich freue mich auf die Möglichkeit, um mit sowohl neuen als langjährigen Screen-Kunden in Kontakt zu treten und ihnen unsere innovativen Inkjet-Digitaldrucklösungen und unsere traditionellen CTP-Produkte zu präsentieren. Die Einweihung von unserem Inkjet Innovation Center (ICC) in unserem europäischen Hauptsitz in Aalsmeer, Niederlande, wird unser Engagement für Innovation und Kundenbindung belegen. Es ist Screens Mission, um in jedem Land von dem diversifizierten EMEA-Markt ein guter Partner zu sein.”

Ymagata sieht „ein großes Potenzial für Screen Europe, um unseren Marktanteil in Europa, im Nahen Osten und in Afrika zu vergrößern. Screen verfügt über ein hervorragendes Portfolio mit erwiesenen Lösungen, die den Anforderungen der verschiedenen Sektoren in der EMEA-Region entsprechen.”