Neue Digitaldruckmaschine für flexible Verpackung

Jet Press FP790 von Fujifilm

Fujifilm präsentiert auf der Labelexpo Europe 2023 (11. bis 14. September, Brüssel) sein stetig wachsendes Angebot an Drucklösungen für die Etiketten- und Verpackungsbranche. Das Unternehmen wird in Halle 9, Stand 39, vertreten sein. Hier sind die wichtigsten Produkte im Überblick.

Jet Press FP790

Die Jet Press FP790, eine digitale Druckmaschine für flexible Verpackungen, wird in einer Live-Vorführung präsentiert, die von einem führenden Beta-Kunden in Großbritannien übertragen wird. Dank ihrer wasserbasierten Tinten eignet sich diese Maschine besonders für Lebensmittelverpackungen. Als digitale Alternative zum Flexodruck soll sie die strategischen Anforderungen von Unternehmen erfüllen, die aufgrund der steigenden Produktvielfalt Verpackungen für eine wachsende Anzahl individueller Artikel in kürzester Zeit herstellen müssen.

Revoria Press PC1120

Die Revoria Press PC1120 wird live auf der Messe präsentiert. Diese Toner-Produktionsmaschine wurde in den letzten beiden Jahren in immer mehr europäischen Ländern eingeführt. Die Dgitaldruckmaschine verfügt über ein zehn Farben umfassendes Druckwerk (einschließlich Gold, Silber, Weiß, Pink und Lack), das in sechs Farbstationen mit vor- und nachgeschalteten Funktionen konfiguriert werden kann. Kunden schätzen die herausragende Druckqualität, die Vielfalt an Substraten und Verarbeitungsoptionen sowie den erweiterten Farbraum.

Im Vergleich zu anderen Tonern sind die Mikropartikel des Super EA-Eco Toners um 20 % kleiner und weisen zudem eine um 20 % niedrigere Schmelztemperatur auf. Dies ermöglicht eine breite Palette an Substratmöglichkeiten, einschließlich Kunststoffe und synthetische Medien.

42K-Printbar-Eindrucksystem mit flexibler Druckbreite

Ein weiteres Highlight auf der Labelexpo ist das Samba 42000 Printbar-Eindrucksystem, das 2021 als Nachfolger des beliebten Vorgängermodells Samba 42000 eingeführt wurde. Durch die Konfiguration mit der erforderlichen Anzahl von Fujifilm-Samba-Druckköpfen kann die Druckbreite an die individuellen Produktionsanforderungen angepasst werden. Die flexible Druckbreite ermöglicht den Aufdruck an jeder gewünschten Stelle über die gesamte Substratbahnbreite. Dadurch entfällt die Notwendigkeit von Druckleistenjustierung und die Handhabung von Stitching-Zonen. Das 42K-Printbar-System eignet sich ideal für Faltschachteln, Wellpappenverpackungen und andere Anwendungen im Industriedruck.