European Digital Press Association

Kodak gewinnt Award für seine neue Digitaldruckmaschine

Kodak wurde als Gewinner des EDP-Awards 2021 ausgewählt, der von der European Digital Press Association vergeben wird. Kodak erhielt die prestigeträchtige Branchenauszeichnung in der Kategorie „Industrial Print & Finishing Solutions – Best Folding Carton Solution“ für seine neue Ascend-Digitaldruckmaschine. Es ist bereits das fünfte Jahr in Folge, dass Kodak einen der begehrten europäischen Branchenpreise gewinnt.

Die Kodak Ascend-Digitaldruckmaschine ist eine elektrofotografische (EP) Druckmaschine, ausgelegt für die Bedruckung schwerer Substrate in langen Formaten mit CMYK und dekorativer Folienveredelung in einem Durchgang. Die Druckmaschine verwendet Kodachrome Dry Inks, die für eine ungefährliche Arbeitsumgebung und nachhaltige, recycelbare Druckerzeugnisse gewährleisten sollen. Nach Angaben von Kodak soll die Ascend Digitaldruckmaschine den Unternehmen einen niedrigschwelligen Einstieg in den Einzelhandels-/Point-of-Purchase (POP)- und Faltschachtelmarkt ermöglichen. Sie sei ein Druck- und Veredelungssystem, das ungefähr zum Preis einer digitalen Einzweck-Druckveredelungsmaschine erhältlich ist.

Universelle Digitaldruckmaschine

Im Einzelhandels- und Point-of-Purchase-Segment ist die Ascend-Digitaldruckmaschine eine Lösung für die Herstellung von bis zu 120 cm langen Schildern und Werbetafeln bei einer Produktivität von bis zu 572 m2 pro Stunde. Kleinauflagige Verpackungsaufträge, für die sich die Maschine ideal eignet, sind zum Beispiel kleinere Faltschachteln, Blisterkarten, Schachteln für Lebensmittel und Karton-Banderolen. Darüber hinaus kann die Druckmaschine ihre Stärken der Kombination aus Druck und Inline-Veredelung bei der Produktion von Akzidenzaufträgen wie Buchumschlägen, Grußkarten, Sammelkarten und einigem mehr zur Geltung bringen.

Die Jury der EDP-Awards begründete ihre Entscheidung, den Preis an Kodak zu vergeben, folgendermaßen: „Dass die Jury eine universelle Lösung wie die Kodak Ascend-Digitaldruckmaschine für diese Kategorie nominiert hat, liegt an der Einzigartigkeit der Maschine. Sie ist mehr als eine gewöhnliche Tonerdruckmaschine, denn sie kombiniert den CMYK-Druck mit Folienveredelung in einem einzigen Durchgang und kann auch Karton und großformatige Bogen bedrucken. Diese Digitaldruckmaschine eröffnet Anwendern neue Märkte, ohne dass sie auf klassische Digitaldruckanwendungen verzichten müssen.“