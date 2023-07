Die neue DIPA Academy startete mit zwei Kursen ins erste Jahr

Digitaldruck

Die im April 2023 gegründete und aus der Digital Printing Association (DIPA) hervorgegangenen DIPA Academy hat ihren Betrieb aufgenommen und startete dieses Jahres mit den ersten Kursen.

Die DIPA Academy bietet interessierten Personen und Firmen Kurse zur Vermittlung von umfassendem Fachwissen aus dem Bereich der digitalen Oberflächendekoration. Das Kursangebot soll jedoch über die fachspezifischen Inhalte des digitalen Drucks von dekorativen Oberflächen hinausgehen und auch Themen wie Leadership, Business Design, Nachhaltigkeit beinhalten. Die Academy möchte sich mittel- bis langfristig über die digitale Oberflächendekoration hinaus weiterentwickeln und die Verbreitung des industriellen Digitaldrucks und damit verbundene Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle fördern.

Sehr wichtig in Zeiten von Fachkräftemangel ist die Heranführung junger Menschen an die vielfältigen Bereiche der Branche. Fachkräfte, die bereits in der Oberflächenindustrie tätig sind, sollen durch die Weiterbildungsprogramme fachlich gefördert werden.

Die Digital Printing Association (DIPA)

Auf der LIGNA, der Branchenleitmesse für die holzbearbeitende und holzverarbeitende Industrie, wurde 2019 die Digital Printing Association gegründet. Im Jahr 2023 zählt die DIPA 24 Mitglieder aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette. Unter den Mitgliedern befinden sich Druckmaschinenhersteller, Farb- und Lacklieferanten, Software-Unternehmen, Hersteller von Scannern und Messtechnik, Hersteller von Holzbearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen, Betriebe der Design- und Dekor-Entwicklung, Hersteller von Möbeln, Fußböden und Platten, Hersteller von Finish-Folien aus Kunststoff und Papier sowie Hersteller von Dekorpapieren.

Die DIPA bietet ein Kooperationsnetzwerk für Unternehmen an, die am Wertschöpfungsprozess individuell gestaltete Oberflächen beteiligt sind. Die damit verbundene Zielsetzung besteht darin, die Netzwerkmitglieder bei der optimalen Gestaltung von Oberflächen zu unterstützen, den Digitaldruck als ef­fizientes Verfahren für die Oberflächengestaltung zu fördern und dessen vielfältigen Möglichkeiten einer breiten Interessengruppe zugänglich zu machen. Daraus sollen neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle entstehen.

Entstehung und Ziele der DIPA Academy

Um die Ziele der DIPA noch besser zu verfolgen, haben sich 2022 einige Mitglieder zur Gründung der DIPA Academy entschlossen. Insgesamt neun DIPA-Mitglieder haben die neu gegründete GmbH mit Sitz in Villach, Österreich mit dem entsprechenden Startkapital zur Gestaltung von Kursen und deren Durchführung versehen und im Februar 2023 ging die Homepage der Academy online.

Die Academy möchte Menschen zusammenbringen, Wissen teilen und Erfahrungen austauschen, um die zukünftigen Herausforderungen hinsichtlich der Weiterentwicklung des industriellen Digitaldrucks anzugehen. Die Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern der DIPA Academy sowie den Mitgliedsunternehmen der DIPA sowie Industrieexperten gewährleistet die Aktualität der angebotenen Kurse.

Die Academy ist offen für Unternehmen, Fachleute und Interessierte und und bietet Möglichkeiten sich über den industriellen Digitaldruck zu informieren oder Wissen beizusteuern. Ebenfalls beabsichtigt ist der Aufbau eines einschlägigen Netzwerks für erfolgreiche Investitionen.

Die ersten Kurse der DIPA Academy

Die DIPA Academy hat im ersten Jahr ihres Bestehens zunächst zwei Kurse angeboten. Es sind dies der „Digital Decor Printing Compass Kurs“ (DDP Compass Kurs) sowie der „Digital Decor Printing Expert Kurs“ (DDP Expert Kurs). Weitere Kurse sollen nach Klärung der jeweiligen Interessenlagen entwickelt und bereitgestellt werden.

DDP Compass ist ein 3,5-tägiger Kurs mit rund 30 Stunden Inhalt im Präsenzformat und enthält wenige Online-Inhalte bei denen externe Dozenten zugeschaltet werden. Dieser Kurs ist für Firmeninhaber und Führungskräfte des oberen und mittleren Managements gestaltet, die sich umfassend und kompri­miert über den digitalen Dekordruck informieren wollen. Der Fokus des ersten Kurses liegt auf Personen, die bereits in der Dekorindustrie tätig sind. Er bietet aber auch einen Einstieg zum Verständnis der Möglichkeiten des Digitaldrucks bzw. dessen Eingliederung in die Wertschöpfungskette.

Der DDP Expert Kurs ist eine dreimonatige berufsbegleitende Weiterbildung, die Expertenwissen im Bereich der digitalen Oberflächendekoration vermittelt. Dies reicht vom Design und der Erstellung von Druckvorlagen und Druckdaten über den Druck bis hin zu Weiterverarbeitungs- und Veredelungsverfahren. Der Kurs konzentriert sich auf den digitalen Dekordruck und deckt sowohl den Rolle-zu-Rolle- als auch den Flachbettdruck ab. Er richtet sich an Mitarbeiter, die bereits in der Branche der Oberflächendekoration oder in der Druckindustrie tätig sind, sei es mit analogen oder digitalen Verfahren. Gleichzeitig wendet er sich an Mit­arbeitende aus benachbarten oder verwandten Branchen, die einen Einstieg in die Welt des digitalen Dekordrucks planen und sich vertieft und umfassend mit der Thematik auseinandersetzen möchten. Typische Berufsbilder, die angespro­chen werden, sind Designer und Dekorentwickler, Mitarbeiter der Druckvorstufe, Mitarbeiter an Druckmaschinen, Produktionsmitarbeiter, Produktionsleiter, Schichtleiter, Druckingenieure, F&E-Ingenieure oder Mitarbeiter der Quali­tätssicherung. Das Programm eignet sich je nach Vorbildung auch für Mitarbeiter, die an einer beruflichen Veränderung interessiert sind.

Ein Blick in die Zukunft

Nach der Durchführung der ersten Kurse plant die DIPA Academy ihr Angebot schrittweise zu erweitern und möchte dabei stark auf die Bedürfnisse der Unternehmen eingehen. Hierfür wird das Feedback von Mitgliedern der DIPA und vor allem der Studenten und Kursteilnehmer bei der Verbesserung des bestehen­den Angebots und der Entwicklung neuer Angebote entsprechend berücksichtigt werden. Dabei sind Schritte in andere Bereiche wie den digitalen Verpackungsdruck und den digitalen Textildruck vorgesehen.

Steffen Orth

ist Absolvent der Hochschule für Druck und Medien Stuttgart mit einem Ingenieursabschluss in Druck- und Medientechnologie. Vor seinem Studium absolvierte er eine Berufsausbildung zum Mediengestalter für Digital- und Printmedien. Er bekleidete verschiedene Positionen im Bereich Forschung und Entwicklung, im Technischen Verkauf und im Projektmanagement bei weltweit operierenden Unternehmen. Im März 2022 schloss er ein Executive MBA-Studium in New Business Development an der FH Graubünden (CH) erfolgreich ab. Steffen Orth ist als selbständiger Berater tätig und lebt mit seiner Familie in der Schweiz.