Koenig & Bauer

Die RotaJET von Koenig & Bauer ist eine Hochleistungsanlage für den industriellen Digitaldruck. Als modulare Plattform eignet sie sich für verschiedene Anwendungen wie Faltschachteln, flexible Verpackungen, Dekore, Bücher und vieles mehr.

Aber sie ist noch mehr: Die Singlepassanlage mit ihrer modularen Plattform verbindet in beeindruckender Art und Weise die Tradition und die Innovation des Unternehmens mit seiner mehr als 200-jährigen Geschichte.

Ein Rechenbeispiel: Die breiteste RotaJET hat eine Druckbreite von 2250 mm. In dieser Konfiguration sind 416 Druckköpfe mit je 2048 Düsen – also insgesamt 851.968 Düsen – für ein perfektes Druckbild verantwortlich. Bei einer Frequenz von 54 kHz erreicht die RotaJET die unglaubliche Zahl von 2.760.376.320 Tröpfchen pro Minute bei voller Deckung aller vier Farben – bei einer durchschnittlichen Tröpfchengröße von 3,5 Picolitern.

Zahlen, die zunächst einmal beeindrucken. Auf der anderen Seite verlangen sie aber vor allem Innovationskraft und Präzision. So werden beispielsweise die Druckköpfe auf weniger als fünf Mikrometer genau zueinander ausgerichtet. Ein Mikrometer – das entspricht einem tausendstel Millimeter. Zum Vergleich: Ein dünnes Haar ist 0,03 mm dick.

Da wird schnell klar, dass nicht nur Bits und Bytes, sondern auch Stahl und Eisen absolut genau zusammenpassen müssen.

Innovation und Tradition

Seit mehr als einem Jahrzehnt entwickelt Koenig & Bauer die Single-Pass-Digitaldruckmaschine immer weiter. Und die Verkaufserfolge geben dem Konzern Recht, diesen Schritt in den Digitaldruck gegangen zu sein. Allein in diesem Jahr installiert Koenig & Bauer zwei weitere Anlagen bei führenden Verpackungsunternehmen.

In der RotaJET stecken viele erprobte technische Features aus bestehenden Maschinenbaureihen von Koenig & Bauer. Die genaue und exakte Bahnführung des Substrates innerhalb der Maschine wurde beispielsweise von den Zeitungsrotationen übernommen. Ein weiteres Beispiel ist der Non-Stop-Wechsel von Substratrollen bei voller Geschwindigkeit und einer geringen Makulatur von knapp fünf Metern. Seit Jahren bietet Koenig & Bauer mit EcoSPLICE eine vollautomatische Klebevorbereitungseinrichtung an.

Ein weiterer bekannter und langer erprobter Baustein ist Patras – das modulare System für die Materiallogistik von Koenig & Bauer ist weltweit eines der umfassendsten Systeme rund um Druckmaschinen aller Art. Mehr als 2000 Systeme wurden in den vergangenen Jahrzehnten bei Kunden installiert. Substratrollen mit einem Durchmesser bis 1800 mm, einer Rollenbreite bis zu 2800 mm und einem maximalen Rollengewicht von 6 Tonnen können problemlos vollautomatisch transportiert werden. Durch das modulare Konzept ist eine flexible Anpassung an die spezifischen Produktionsanforderungen und Platzverhältnisse möglich. Dementsprechend ist dieses System problemlos auf die RotaJET zu übertragen.

Auch bei der Farbpalette sind durch Synergien mit anderen Geschäftseinheiten des Koenig & Bauer-Konzerns kaum noch Grenzen gesetzt. Mit Flexodruckeinheiten vor oder nach der Digitaldruckeinheit der RotaJET können Sonder- oder Effektfarben in das Druckbild integriert werden. Durch die exakte Bahnführung und innovative Ideen der Konstrukteure werden die unterschiedlichen Druckverfahren aufeinander abgestimmt und erreichen so genau das gewünschte Ergebnis. Kameras inspizieren und dokumentieren dabei jeden gedruckten Meter.

Unterschiedliche Substrate für unterschiedliche Produkte

Vom Seidenpapier bis zum Vollkarton ist die RotaJET in der Lage verschiedenste Substrate zu bedrucken. Egal ob Verpackungen, Dekore, Plakate, Beipackzettel, Faltschachteln, Bücher oder Kaffeebeutel – auf der RotaJET ist fast alles möglich.

„Wir sind in fast allen wichtigen Marktsegmenten im Digitaldruck angekommen. Unsere RotaJET ist weltweit einzigartig und eine der leistungsfähigsten Digitaldruckanlagen auf dem Markt. Ein Blick in die Supermarktregale reicht schon, um die Vielfalt an Verpackungsvarianten zu begreifen. Nachhaltigkeit, Time-to-Market und die immer kleiner werdenden Auflagen, bei steigender Anzahl an Varianten sind die Anforderungen unserer Kunden, die wir mit der RotaJET adressieren können“, so Christoph Müller, Mitglied des Vorstandes der Koenig & Bauer AG.

Mit ihren unterschiedlichen Bahnbreiten von 777 mm bis 2250 mm ist die RotaJET-Serie für eine große Bandbreite relevanter Formate im Verpackungsbereich ausgelegt. Das erweiterbare und modulare Design lässt sich für verschiedene Anwendungsbereiche kundenspezifisch anpassen und der fliegende Auftragswechsel erlaubt eine effiziente Produktion auch von Kleinstmengen. Dadurch können On-Demand-Produktion, Special Interest und selbst personalisierte Verpackungen wirtschaftlich umgesetzt werden. Gleichzeitig tragen die speziell für die RotaJET entwickelten wasserbasierten und lebensmittelechten Tinten zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz bei.

Im Bereich des Dekordrucks sind Abschnittslängen von über fünf Metern möglich. Dies eröffnet den Koenig & Bauer-Kunden ganz neue Möglichkeiten, die es mit anderen Technologien so noch nicht gibt.

Die maximale Produktivität liegt bei 35.000 m²/h. So bedruckt die RotaJET beispielsweise bei 220 Arbeitstagen und einem Zweischichtbetrieb knapp 120 Millionen Quadratmeter Papier – das entspricht der 5,6 fachen Fläche des Frankfurter Flughafens

Veränderungen in der Gesellschaft

Die Pandemie hat nicht nur die Lebens- und Arbeitswelten auf den Kopf gestellt, sondern auch die Entwicklung einiger Trends so stark beschleunigt, dass sie bereits ein fester Bestandteil des Alltags wurden. So ist der Umsatz der zwei weltweit größten Onlinehändler – Amazon und Alibaba – innerhalb des Jahres 2020 um 37% gewachsen. Inhärent wächst natürlich auch der Verpackungsmarkt – dies zeigt sich nicht nur an der global steigenden Nachfrage nach Wellpappenverpackungen, sondern auch im primären und sekundären Verpackungsbereich. Koenig & Bauer teilt die Meinung vieler Marktexperten und geht davon aus, dass sich dieser Trend auch nach der Pandemie nicht umkehren wird.

Zugleich erleben wir eine rasante Diversifikation von Verpackungsgrößen und eine zunehmende Individualisierung des Verpackungsdesigns. All diese Entwicklungen stellen Kunden von Koenig & Bauer vor neue Herausforderungen auf die Digitaldruckmaschinen die passende Antwort liefern. Die digitalen Druckverfahren entsprechen diesem Zeitgeist, z. B. durch schnellerer Reaktionszeiten, individualisierter Druckaufträge, Print-on-Demand und der Wirtschaftlichkeit kleiner Auflagen. Die Erfahrungen der Corona-Pandemie haben zudem viele Menschen dazu bewegt, mehr in ihr Zuhause zu investieren – sei es, um sich im eigenen Home-Office wohlzufühlen oder frischen Wind in die eigenen vier Wände zu bringen. Digitaldruckmaschinen bedienen auch in diesem Segment die gesamte Bandbreite von Dekoren, sei es für Bodenbeläge oder Möbel.

Die Hochleistungsdigitaldrucksysteme von Koenig & Bauer können gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnisse bestens bedienen, und zwar mit bis zu 416 Druckköpfen – 2048 Düsen pro Kopf also insgesamt 851.968 Düsen.

Erstveröffentlichung des Artikels in der “Digital Printing today 1-2022” als “Heft-in-Heft” in der Flexo+Tief-Druck 3-2022 (Mai-Ausgabe).