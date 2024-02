Sandon Global ernennt neuen Vertreter für den dänischen Markt

Rasterwalzen und Sleeves

Sandon Global, ein renommierter englischer Hersteller von Rasterwalzen, Sleeves und Zylindern, hat seine Präsenz auf dem europäischen Markt gestärkt, indem es eine Vertriebspartnerschaft mit No-Me, einem dänischen Unternehmen für die Industrievertretung verschiedener Maschinen, Anlagen und Verbrauchsmaterialien für die Verpackungsherstellung, eingegangen ist.

Diese Vereinbarung sichert die Kontinuität auf dem dänischen Schmal- und Breitbahnmarkt, insbesondere weil Torben Andresen, der langjährige Verkaufsleiter von Sandon in Dänemark, nach fast vier Jahrzehnten beruflicher Tätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand tritt. Die neue Partnerschaft macht No-Me zum exklusiven Vertriebspartner für Rasterwalzen und Sleeves von Sandon in Dänemark und markiert gleichzeitig den Einstieg von No-Me in den Rasterwalzenmarkt.

Jake Roberts, Sales Director bei Sandon, äußerte sich optimistisch: „Diese neue Vereinbarung gewährleistet, dass unsere Kunden keine Unterbrechungen erleben, wenn Torben in den Ruhestand geht. No-Me wird eine proaktive Rolle bei der Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten für Sandon auf dem dänischen Markt übernehmen und gleichzeitig den Kundenservice und -support gewährleisten. Wir sind äußerst gespannt darauf, wie diese Partnerschaft unser dänisches Geschäft ankurbeln und unsere europäische Präsenz auf die nächste Stufe heben wird.”

Glenn Büttner, Inhaber von No-Me, äußerte sich ebenfalls positiv über die neue Partnerschaft: “Wir pflegen eine enge Beziehung zu Sandon und kennen deren Ruf für Qualität. Daher haben wir die Chance ergriffen, mit Sandon im Bereich Rastersleeves und -walzen zusammenzuarbeiten, als wir nach einem Partner in diesem Bereich gesucht haben.”

Über No-Me

No-Me ist ein Familienunternehmen, das sich auf Lösungen für die Verpackungs- und grafische Industrie spezialisiert hat. Glenn Büttner ist seit über 40 Jahren in der Verpackungsbranche tätig und gründete 2013 das Unternehmen No-Me. Seine Tochter, Christine Büttner, wird als Sales Managerin für das neue Rasterwalzen-Segment zuständig sein und damit die erste Ansprechpartnerin für dänische Kunden sein.