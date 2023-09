Mehr Effizienz und Nachhaltigkeit im Tiefdruck mit Extended Color Garmut

Bobst und Wipak Walsrode

Angetrieben von seiner Vision, im Bereich flexible Verpackungen das nachhaltigste Unternehmen zu werden, hat sich Wipak Walsrode auf den Weg gemacht, seinen Tiefdruckbereich mit der oneECG-Technik von Bobst auf ein neues Niveau zu heben.

Die vielfältigen Vorteile des Druckens mit standardisierter Farbreihenfolge (Extended Color Gamut – ECG) sollen das Nachhaltigkeitsversprechen von Wipak unterstützen, seine CO 2 -Emissionen bis 2025 auf null zu reduzieren. OneECG ist eine von Bobst entwickelte Technik für den Druck mit sieben standardisierten Farben für den Verpackungsdruck (Tief- und Flexodruck). Wipak Walsrode will damit den massiven Preisdruck effektiver begegnen und Markenartikelherstellern sowie dem Retail kürzere Produkteinführungszeiten ermöglichen – das Ganze bei konstant hoher und gleichbleibender Druckqualität über die gesamte Auflage hinweg.

Den Tiefdruck mit oneECG wieder wettbewerbsfähig machen

In Kombination sind das Fachwissen von Bobst rund um den Tiefdruck und seine oneECG-Technik für die Branche von entscheidender Bedeutung. Für Wipak war es insbesondere wichtig, seine Tiefdruckmaschine besser auszulasten, die Einrichzeiten zu reduzieren, den Farbverbrauch um etwa 30 % und die Anfahrmakulatur um bis zu 50 % zu verringern sowie in der Druckmaschine mit weniger Tiefdruckzylinder zu arbeiten. Das alles ermöglicht dem Unternehmen schnellere Lieferungen seiner Produkte an seine Kunden. Flexibilität, Schnelligkeit sowie Liefertreue bei immer kleiner werdenden Auflagen und häufig wechselnden Designs zählen zu den wichtigsten Anforderungen seiner Kunden. Mit ECG können diese Key-Voraussetzungen erfüllt werden, bei gleichzeitig niedrigeren Fertigungskosten und geringerer Umweltbelastung.

Dank der Standardisierung durch oneECG sind die Stillstandzeiten der Tiefdruckmaschine deutlich verkürzt, da beim Einrichten eines neuen Auftrags kein Farbwechsel mehr erforderlich ist. Zudem finden nahezu alle Farbabstimmungsvorgänge in der Druckvorstufe statt, also bevor die Aufträge in den Druck gehen. Die Ergebnisse sind auch bei größten Druckauflagen eine höhere und langfristig konstante Farbstabilität sowie eine exakte Wiederholbarkeit – unabhängig davon, ob Wiederholaufträge auf derselben oder an einer anderen Druckmaschine mit der oneECG-Technik gedruckt werden.

Stefan Bruns, Process & Quality Manager Converting und Projektleiter ECG bei Wipak Walsrode: „oneECG bietet uns den großen Vorteil, dass wir mit weniger – vollständig standardisierten Druckfarben – arbeiten und damit erheblich die Zeiten verkürzen können, in denen unsere Maschinen nicht produzieren. Das wiederum führt zu einer deutlich höheren Produktivität. In einem sehr wettbewerbsintensiven Markt, in dem aktuell ein extrem intensiver Druck auf die Preise herrscht, müssen wir im Tiefdruck unsere Effizienz steigern. So können wir gegenüber dem Flexodruck wieder nachhaltig wettbewerbsfähig werden. Die oneECG-Technik von Bobst ist daher für uns die Lösung für diese und viele weitere Herausforderungen im Tiefdruck.”

In den vergangenen zehn Jahren wurden im Flexodruck viele Fortschritte erzielt, darunter eine deutliche Verbesserung der Druckqualität, eine bessere Kontrolle über den gesamten Produktions-Prozess, die Möglichkeit, kleinere Auflagen rentabel zu drucken sowie die Verringerung der Makulatur beim Einrichten und bei Produktionswechseln. Im Ergebnis haben viele Markenartikelhersteller und der Retail die Möglichkeit erkannt, mit dem Umstieg vom Tiefdruck auf den Flexodruck Kosten einzusparen. Mit oneECG kann das Tiefdruckverfahren dieser Entwicklung Paroli bieten und mit ihrer außerordentlichen Druckqualität sowohl bei kleinen und mittelgroßen als auch bei großen Auflagen brillieren.

Bruns: „Der Tiefdruck hat die große Chance, wieder ‚sexy‘ zu werden, nachdem er lange Zeit von anderen Druckverfahren zurückgedrängt wurde. Wir bei Wipak nennen das Drucken im ECG-Farbraum -GCP, Green Choice Printing. Es ist eingebettet in unsere Nachhaltigkeitsstrategie „Green Choice“ und ein sehr wichtiger Baustein, um die Herausforderung für die Branche der flexiblen Kunststoffverpackungen zu meistern.“

Partnerschaft, die sich seit vielen Jahren bewährt

Die oneECG-Technik baut auf entscheidende Weiterentwicklungen in Druckvorstufe und Druck. Diese ermöglichen eine genauere Steuerung der Prozesse und erlauben es Verpackungsherstellern, innerhalb erheblich engerer Toleranzen zu arbeiten.

Die oneECG-Lösung für den Tiefdruck wurde von Bobst in enger Zusammenarbeit mit Industriepartnern entwickelt. So handelt es sich bei ihr um ein Komplettsystem mit Farbmanagement-Software von Esko, Farbmesstechnik von X-rite, Tiefdruckzylinder-Gravur von ICR SpA und Prozessfarben von unter anderem Sun Chemical oder Siegwerk. Sie ist für neue Tiefdruckmaschinen von Bobst oder als Nachrüstoption für ältere Tiefdruckmaschinen des Unternehmens verfügbar. In beiden Fällen arbeiten Bobst und seine Industriepartner eng mit den Druckereien zusammen, um die vollen Potenziale dieser Technik ausschöpfen zu können.

„Mit seinen jahrzehntelangen Praxiserfahrungen und dem gesamten Know-how der ehemaligen italienischen Tiefdruckmaschinenhersteller (Schiavi, Cerutti), die jetzt Teil des Unternehmens sind, ist Bobst schlechthin der Tiefdruckspezialist“, so Bruns. „Unsere langjährige Kooperation mit Bobst ist für Wipak von unschätzbarem Wert. Aber auch unseren Kunden bietet sie enorme Vorteile. Sie schätzen die erstklassige Druckqualität und den Kostenvorteil durch die teilweise deutliche Reduzierung der Druckzylinderkosten, die wir ihnen dank oneECG bieten können. Die erfolgreiche Realisierung dieses oneECG-Projektes im Tiefdruck basiert nicht nur auf der richtigen Technik, sondern auch auf dem Vertrauen und der Unterstützung auf allen Ebenen.“

Gewinn des GAA-Awards

Die enge Partnerschaft, die mehr als 20 Jahre zurückreicht, wurde auch 2022 deutlich, als Wipak das Schweizer Unternehmen unterstützte, den Golden Cylinder Award für technische Innovation der GAA (Gravure AIMCAL Alliance) zu gewinnen. Mit seiner überzeugenden Empfehlung gab Wipak den Ausschlag, dass Bobst die begehrte und prestigeträchtige Auszeichnung „Advanced Register Control for Precision Printing and ECG in Gravure“ erhielt. Sie ist bereits der 14te Golden Cylinder, den Bobst in der Geschichte dieses Awards gewonnen hat.

Aktuell entwickelt Wipak Walsrode gemeinsam mit seinen Kunden in der Markenartikelindustrie und im Handel eine oneECG-Zukunftsstrategie. „Aus unserer Sicht stellt oneECG eine enorm große Chance dar, den Tiefdruck im zentraleuropäischen Markt für flexible Verpackungen wieder attraktiver zu machen – mit höchster Druckqualität über die gesamten Auflagen hinweg, höherer Effizienz und ressourcenschonender Produktion bei gleichzeitig für alle beteiligten Seiten reduzierten Kosten, da weniger Druckzylinder benötigt werden“, fasst Bruns die aktuelle Situation zusammen.

