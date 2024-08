Coveris investiert in neue CI-Flexodruckmaschine

Windmöller & Hölscher

Um den steigenden Anforderungen an die Druckqualität von flexiblen Verpackungen gerecht zu werden, investiert Coveris über 3,5 Millionen Euro in eine hochmoderne CI-Flexodruckmaschine und die dazugehörige Infrastruktur an seinem Druckstandort in Burnley, Großbritannien.

Nach der kürzlichen Ankündigung einer bedeutenden Investition in eine Druckmaschine am Standort Louth setzt das Unternehmen mit der neuesten Anschaffung in Burnley seine Strategie zur Weiterentwicklung des Breitbahn-Flexodrucks konsequent fort.

Die neue Druckmaschine, eine Miraflex von Windmöller & Hölscher, ist mit einem 100%-Inspektionssystem ausgestattet und für Druckgeschwindigkeiten von bis zu 500 Metern pro Minute optimiert. Dank schneller, automatisierter Einrichtungs-, Wechsel-, Trocknungs- und Reinigungstechnologien unterstützt diese hocheffiziente Maschine Coveris‘ Vision von „No Waste“ (kein Abfall), indem sie den Energieverbrauch um 10% sowie die Rüstzeiten, den Material- und Farbverbrauch erheblich reduziert.

Laut Coveris wird die neue CI-Flexodruckmaschine die Druckkapazität in Burnley um über 25% steigern. Die Installation ist bereits im Gange, und es wird erwartet, dass die Maschine bis September 2024 vollständig betriebsbereit sein wird. Diese Investition wird das bestehende Portfolio des Standorts erweitern und die Standardisierung der hochwertigen Flexodruckqualität weiter vorantreiben.

Im Rahmen des Investitionsprogramms in Burnley werden auch die spezialisierten Konvertierungskapazitäten ausgebaut, um das Wachstum bei leistungsstarken, nachhaltigen Barrierefolien und Papiersubstraten für Bäckereiprodukte, Süßwaren und frische Lebensmittel zu unterstützen. Darüber hinaus wird in Zusammenarbeit mit dem Prepress-Dienstleister Rivendell in Forschung und Entwicklung im Bereich der nächsten Generation der Flexoplattentechnologie investiert.

Steven Hinchly, Geschäftsführer von Coveris UK Flexible Verpackungen, kommentierte: „Nachdem wir unsere jüngsten FIA UK-Auszeichnungen erhalten haben, könnte der Zeitpunkt nicht besser sein, um unsere Pläne zur Erweiterung unseres HD-Druckangebots bekannt zu geben. Die Investition in die neue CI-Flexodruckmaschine ermöglicht es uns, unser Geschäft weiter auszubauen und in neue sowie bestehende Märkte zu expandieren.“